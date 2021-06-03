"Вийшли на новий етап розвитку" Естонія забороняє хутрові ферми

Парламент країни ухвалив рішення закрити такі виробництва до 2026 року. Представники цього бізнесу вже вимагають компенсацій, оскільки вклали мільйонні інвестиції.

Більшість естонських депутатів проголосували за заборону на розведення та утримання в країні тварин із метою виробництва хутра. Про це повідомляє видання ERR.

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На думку прихильників ініціативи, естонське суспільство, таким спобом, вийшло на новий етап свого розвитку.

"Як суспільство, ми вийшли на новий етап розвитку. На той етап, на якому ми більше не повинні піклуватися про первинні потреби і на якому ми здатні спрямувати свою увагу на турботу про тварин і гідне поводження з ними. У нас достатньо власного ресурсу, щоб озирнутися навколо і зрозуміти, яким чином ми зможемо допомогти навколишнім", — сказав депутат парламенту Андрій Коробейник, який брав участь у розробці законопроекту.

Відповідно до ухваленого закону, всі ферми з виробництва хутра в країні повинні закритися до 1 січня 2026 року. Рішення депутатів схвалили представники зоозахисних організацій.

Зі свого боку, опозиційні політики вважають, що керівництво країни тепер має виділити компенсації хутровим фермам через закриття їхнього бізнесу.

"Кілька років тому держава обіцяла підприємцям, що якщо вони змінять умови утримання хутрових тварин, то зможуть продовжити свою діяльність. Ми дуже багато інвестували, кілька мільйонів євро, але тепер все", — заявив член правління великої хутрової ферми Balti Karusnahk Марге Алтосаар.

При цьому в урядущій коаліції утримання звіроферм називають "маргінальним бізнесом", а його закриття, на думку її представників, на економіку ніяк не вплине.

Нагадаємо, раніше зоозахисники зняли, як виглядають хутрові ферми в Азії. Вони зняли ряди тісних кліток, де міститися лисиці та єнотовидні собаки. У кадр потрапили гори оббілованих тушок, що гниють під відкритим небом, а також жорстокі сцени вбивства.

У 2019 році королева Великобританії Єлизавета II вирішила підтримати сучасні віяння і відмовилася від натурального хутра. Стилістка Анжела Келлі, яка вже чверть століття одягає британського монарха, запевняє, що більше нових хутряних виробів у гардеробі монарха не з'явиться, але вже наявні шуби і пальто з обробкою вона продовжить носити.