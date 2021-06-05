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Сила мысли. Как улучшить жизнь с помощью вживленных в человека чипов

Серафима Таран
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чипирование,

Микрочипы и иные вживленные в тело человека электронные устройства перестали быть фантастикой. С помощью микрочипа можно заплатить за проезд в метро, "расшарить" свою визитку или сделать тест на COVID-19.

Главный киберукраинец

На прошлой неделе IT-cпециа­лист Павел Клец попал в Национальную Книгу рекордов как самый чипированный житель Украины. В теле мужчины восемь микросистем, с помощью которых он может завести автомобиль без ключа, открыть дверь подъезда, рассчитываться за проезд в метро или на кассе супермаркета, поделиться своей соцсетью — для этого ему достаточно приложить руку к чужому смартфону. Везде, где нужны магнитные карточки, Павел использует вживленные под кожу чипы. 

самый чипированный житель Украины, павел клец
Павел Клец
павел клец, микрочип в руке, микрочипы на рентгене
В теле мужчины восемь микросистем

• Импланты в теле Павла очень маленького размера и помещаются в шприц, с помощью которого их вживляют под кожу. Устройства легко извлечь, а в аэропорту металлодетекторы их не видят из-за крохотного размера

• Первый микрочип Павел вживил два года назад, чтобы проверить преимущества новых технологий

• Стоимость одной микросхемы — около $100. Все чипы Павел заказывал в США

Непрерывный анализ крови  

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США разработало микрочип-имплант, способный обнаружить COVID-19. Чип помещен в тканеподобный зеленый гель во избежание воспалительных процессов. После введения под кожу устройство непрерывно проводит анализ крови. Если в теле происходят характерные химические реакции, чип с помощью светового сигнала оповещает о том, что у человека подозрение на коронавирус. 

чипирование, подкожная инъекция
Введение микрочипа под кожу
Фото: Getty Images

• Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование устройства 

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• Разработка поможет сократить время, необходимое для постановки диагноза и начала лечения, за которое носитель успевает заразить окружающих 

Парализованный пишет

Ученые из Стэндфордского университета в Британии вживили в мозг парализованного 65-летнего мужчины две матрицы с электродами размером 4 х 4 мм, чтобы он набирал текст силой мысли. Мужчина представляет, как пишет буквы от руки, система получает сигнал от матрицы и воспроизводит их на экране. Испытуемый с помощью чипа в голове достиг скорости набора текста 90 знаков в минуту, что сравнимо с тем, как это делают здоровые люди на смартфоне. 

матрица с электродами, сила мысли, набор текста
Парализованный человек благодаря вживленным устройствам способен писать силой мысли

• Ученые отмечают, что новая разработка может помочь парализованным людям, но до массового производства придется подождать еще пару лет

• Мужчина, который участвует в эксперименте, получил травму спинного мозга в 2007 году

Самое маленькое медустройство 

Инженеры Колумбийского университета разработали микрочип для измерения температуры внутри тела, а также артериального давления и уровня глюкозы в крови. Его можно имплантировать с помощью иглы для подкожных инъекций. Микрочип представляет собой самую маленькую, полностью функциональную электронную схему общим объемом менее 0,1 мм3. Увидеть его можно только под микроскопом.

чипирование, микрочипы, испытание на мышах
Миниатюрные электронные устройства опробовали на мышах
Фото: Getty Images

• Ученые опробовали возможности устройства на мышах. Им имплантировали по семь чипов с помощью внутримышечной инъекции, сделанной обычным медицинским шприцем

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