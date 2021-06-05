Сила мысли. Как улучшить жизнь с помощью вживленных в человека чипов

Микрочипы и иные вживленные в тело человека электронные устройства перестали быть фантастикой. С помощью микрочипа можно заплатить за проезд в метро, "расшарить" свою визитку или сделать тест на COVID-19.

Главный киберукраинец

На прошлой неделе IT-cпециа­лист Павел Клец попал в Национальную Книгу рекордов как самый чипированный житель Украины. В теле мужчины восемь микросистем, с помощью которых он может завести автомобиль без ключа, открыть дверь подъезда, рассчитываться за проезд в метро или на кассе супермаркета, поделиться своей соцсетью — для этого ему достаточно приложить руку к чужому смартфону. Везде, где нужны магнитные карточки, Павел использует вживленные под кожу чипы.

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[ + – ] Павел Клец [ + – ] В теле мужчины восемь микросистем

• Импланты в теле Павла очень маленького размера и помещаются в шприц, с помощью которого их вживляют под кожу. Устройства легко извлечь, а в аэропорту металлодетекторы их не видят из-за крохотного размера

• Первый микрочип Павел вживил два года назад, чтобы проверить преимущества новых технологий

• Стоимость одной микросхемы — около $100. Все чипы Павел заказывал в США

Непрерывный анализ крови

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США разработало микрочип-имплант, способный обнаружить COVID-19. Чип помещен в тканеподобный зеленый гель во избежание воспалительных процессов. После введения под кожу устройство непрерывно проводит анализ крови. Если в теле происходят характерные химические реакции, чип с помощью светового сигнала оповещает о том, что у человека подозрение на коронавирус.

[ + – ] Введение микрочипа под кожу Фото: Getty Images

• Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование устройства

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Холодная война 3.0: почему дефицит чипов может привести к расколу в сфере электроники

• Разработка поможет сократить время, необходимое для постановки диагноза и начала лечения, за которое носитель успевает заразить окружающих

Парализованный пишет

Ученые из Стэндфордского университета в Британии вживили в мозг парализованного 65-летнего мужчины две матрицы с электродами размером 4 х 4 мм, чтобы он набирал текст силой мысли. Мужчина представляет, как пишет буквы от руки, система получает сигнал от матрицы и воспроизводит их на экране. Испытуемый с помощью чипа в голове достиг скорости набора текста 90 знаков в минуту, что сравнимо с тем, как это делают здоровые люди на смартфоне.

[ + – ] Парализованный человек благодаря вживленным устройствам способен писать силой мысли

• Ученые отмечают, что новая разработка может помочь парализованным людям, но до массового производства придется подождать еще пару лет

• Мужчина, который участвует в эксперименте, получил травму спинного мозга в 2007 году

Самое маленькое медустройство

Инженеры Колумбийского университета разработали микрочип для измерения температуры внутри тела, а также артериального давления и уровня глюкозы в крови. Его можно имплантировать с помощью иглы для подкожных инъекций. Микрочип представляет собой самую маленькую, полностью функциональную электронную схему общим объемом менее 0,1 мм3. Увидеть его можно только под микроскопом.

[ + – ] Миниатюрные электронные устройства опробовали на мышах Фото: Getty Images

• Ученые опробовали возможности устройства на мышах. Им имплантировали по семь чипов с помощью внутримышечной инъекции, сделанной обычным медицинским шприцем

Важно