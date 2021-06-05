Сила думки. Як покращити життя за допомогою імплантованих у людину чипів

Мікрочипи та інші вживлені в тіло людини електронні пристрої перестали бути фантастикою. За допомогою мікрочипа можна заплатити за проїзд у метро, "розшарити" свою візитку або зробити тест на COVID-19.

Головний кіберукраїнець

Минулого тижня IT-фахівець Павло Кльоц потрапив у Національну Книгу рекордів як найбільш чипований житель України. У тілі чоловіка вісім мікросистем, за допомогою яких він може завести автомобіль без ключа, відчинити двері під'їзду, розраховуватися за проїзд у метро або на касі супермаркету, поділитися своєю соцмережею — для цього йому досить прикласти руку до чужого смартфону. Скрізь, де потрібні магнітні картки, Павло використовує вживлені під шкіру чипи.

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[ + – ] Павло Кльоц [ + – ] У тілі чоловіка вісім мікросистем

• Імпланти в тілі Павла дуже маленького розміру і поміщаються в шприц, за допомогою якого їх імплантують під шкіру. Пристрої легко витягти, а в аеропорту металодетектори їх не бачать через крихітний розмір

• Перший мікрочип Павло імплантував два роки тому, щоб перевірити переваги нових технологій

• Вартість однієї мікросхеми — близько $ 100. Усі чипи Павло замовляв у США

Безперервний аналіз крові

Агентство перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США розробило мікрочип-імплант, здатний виявити COVID-19. Чип поміщений у тканиноподібний зелений гель, щоб уникнути запальних процесів. Після введення під шкіру пристрій безперервно проводить аналіз крові. Якщо в тілі відбуваються характерні хімічні реакції, чип за допомогою світлового сигналу оповіщає про те, що в людини підозра на коронавірус.

[ + – ] Введення мікрочипа під шкіру Фото: Getty Images

• Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання пристрою

Важливо

Холодна війна 3.0: чому дефіцит чипів може призвести до розколу у сфері електроніки

• Розробка допоможе скоротити час, необхідний для встановлення діагнозу і початку лікування, за який носій встигає заразити людей навколо

Паралізований пише

Учені зі Стенфордського університету в Британії вживили в мозок паралізованого 65-річного чоловіка дві матриці з електродами розміром 4 х 4 мм, щоб він набирав текст силою думки. Чоловік представляє, як пише букви від руки, система отримує сигнал від матриці і відтворює їх на екрані. Випробуваний за допомогою чипа в голові досяг швидкості набору тексту 90 знаків на хвилину, що можна порівняти з тим, як це роблять здорові люди на смартфоні.

[ + – ] Паралізована людина завдяки імплантованим пристроям здатна писати силою думки

• Учені зазначають, що нова розробка може допомогти паралізованим людям, але до масового виробництва доведеться почекати ще кілька років

• Чоловік, який бере участь в експерименті, отримав травму спинного мозку у 2007 році

Найменший медпристрій

Інженери Колумбійського університету розробили мікрочип для вимірювання температури всередині тіла, а також артеріального тиску і рівня глюкози в крові. Його можна імплантувати за допомогою голки для підшкірних ін'єкцій. Мікрочип є найменшою, повністю функціональною електронною схемою загальним обсягом менше 0,1 мм 3. Побачити його можна тільки під мікроскопом.

[ + – ] Мініатюрні електронні пристрої випробували на мишах Фото: Getty Images

• Учені випробували можливості пристрою на мишах. Їм імплантували по сім чипів за допомогою внутрішньом'язової ін'єкції, зробленої звичайним медичним шприцом