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Сила думки. Як покращити життя за допомогою імплантованих у людину чипів

Серафима Таран
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чіпування,

Мікрочипи та інші вживлені в тіло людини електронні пристрої перестали бути фантастикою. За допомогою мікрочипа можна заплатити за проїзд у метро, "розшарити" свою візитку або зробити тест на COVID-19.

Головний кіберукраїнець

Минулого тижня IT-фахівець Павло Кльоц потрапив у Національну Книгу рекордів як найбільш чипований житель України. У тілі чоловіка вісім мікросистем, за допомогою яких він може завести автомобіль без ключа, відчинити двері під'їзду, розраховуватися за проїзд у метро або на касі супермаркету, поділитися своєю соцмережею — для цього йому досить прикласти руку до чужого смартфону. Скрізь, де потрібні магнітні картки, Павло використовує вживлені під шкіру чипи.

самий чипованих житель України, Павло Кльоц
Павло Кльоц
Павло Кльоц, мікрочіп в руці, мікрочіпи на рентгені
У тілі чоловіка вісім мікросистем

• Імпланти в тілі Павла дуже маленького розміру і поміщаються в шприц, за допомогою якого їх імплантують під шкіру. Пристрої легко витягти, а в аеропорту металодетектори їх не бачать через крихітний розмір

• Перший мікрочип Павло імплантував два роки тому, щоб перевірити переваги нових технологій

• Вартість однієї мікросхеми — близько $ 100. Усі чипи Павло замовляв у США

Безперервний аналіз крові

Агентство перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США розробило мікрочип-імплант, здатний виявити COVID-19. Чип поміщений у тканиноподібний зелений гель, щоб уникнути запальних процесів. Після введення під шкіру пристрій безперервно проводить аналіз крові. Якщо в тілі відбуваються характерні хімічні реакції, чип за допомогою світлового сигналу оповіщає про те, що в людини підозра на коронавірус.

чіпування, підшкірна ін'єкція
Введення мікрочипа під шкіру
Фото: Getty Images

• Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання пристрою

Важливо
Холодна війна 3.0: чому дефіцит чипів може призвести до розколу у сфері електроніки
Холодна війна 3.0: чому дефіцит чипів може призвести до розколу у сфері електроніки

• Розробка допоможе скоротити час, необхідний для встановлення діагнозу і початку лікування, за який носій встигає заразити людей навколо

Паралізований пише

Учені зі Стенфордського університету в Британії вживили в мозок паралізованого 65-річного чоловіка дві матриці з електродами розміром 4 х 4 мм, щоб він набирав текст силою думки. Чоловік представляє, як пише букви від руки, система отримує сигнал від матриці і відтворює їх на екрані. Випробуваний за допомогою чипа в голові досяг швидкості набору тексту 90 знаків на хвилину, що можна порівняти з тим, як це роблять здорові люди на смартфоні.

матриця з електродами, сила думки, набір тексту
Паралізована людина завдяки імплантованим пристроям здатна писати силою думки

• Учені зазначають, що нова розробка може допомогти паралізованим людям, але до масового виробництва доведеться почекати ще кілька років

• Чоловік, який бере участь в експерименті, отримав травму спинного мозку у 2007 році

Найменший медпристрій

Інженери Колумбійського університету розробили мікрочип для вимірювання температури всередині тіла, а також артеріального тиску і рівня глюкози в крові. Його можна імплантувати за допомогою голки для підшкірних ін'єкцій. Мікрочип є найменшою, повністю функціональною електронною схемою загальним обсягом менше 0,1 мм 3. Побачити його можна тільки під мікроскопом.

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Мініатюрні електронні пристрої випробували на мишах
Фото: Getty Images

• Учені випробували можливості пристрою на мишах. Їм імплантували по сім чипів за допомогою внутрішньом'язової ін'єкції, зробленої звичайним медичним шприцом