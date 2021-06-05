Британец поджег два здания и избежал тюрьмы: суд решил, что она станет для него ударом (фото)

Для тушения пустующих парикмахерской, паба и отеля пожарным графства Мерсисайд пришлось задействовать половину своих ресурсов, включая вертолеты. Однако приговор поджигателю смягчили из-за диагностированного в детстве СДВГ.

19-летний британец Люк Эдвардс-Мередит, который в августе 2019 года поджег здания бывших отеля, паба и парикмахерской в городе Беркенхед графства Мерсисайд, сумел избежать тюремного приговора. Как сообщает Daily Mail, суд решил, что лишение свободы нанесет вред психическому здоровью парня.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Осужденный поджег эти здания с интервалом в час. Пожарные, полиция и скорая помощь были вызваны в парикмахерскую в Клифтон-Кресент сразу после 17:00. Обратившаяся в экстренные службы женщина тогда сообщила о "суицидальном мужчине", который планировал проникнуть в помещение парикмахерской. Затем, когда Эдвардс-Мередит совершил поджог, 29 человек позвонили спасателям.

[ + – ] Парикмахерская, которую поджог Эдвардс-Мередит Фото: Liverpool Echo

Пожар бушевал от первого этажа двухэтажного дома до крыши и нанес ему серьезный ущерб, который оценили в 35 тысяч фунтов.

Пока бушевал этот пожар, сразу после 18:00 поступили сообщения о новом пожаре в старом баре Royal Castle, примерно в полумиле от отеля. Огонь перекинулся с первого этажа на крышу четырехэтажного дома, и полиции пришлось перекрыть пролегающие рядом дороги. На тушение пожара ушло более семи часов, были задействованы восемь пожарных машин и летательный аппарат. Оценить ущерб для этого здания не удалось, поскольку оно и так подлежало сносу.

[ + – ] Люк Эдвардс-Мередит Фото: Liverpool Echo

Для борьбы с огнем на обоих объектах графству пришлось задействовать половину всех ресурсов местной пожарно-спасательной службы. В тушении принимали участие 12 пожарных машин, два вертолета и более 50 спасателей. Для борьбы с огнем графству пришлось задействовать половину всех ресурсов местной пожарно-спасательной службы.

Сам Эдвардс-Мередит признался, что разжег оба пожара, однако отметил, что его якобы подговорил к этому поступку друг. Рассказывая о тех событиях, осужденный заявил, что зашел в парикмахерскую через окно, сел, чтобы успокоиться, но был слишком зол, потому пошел в кухню и зажег газету. При этом, по его словам, сжигать здание он не собирался, но когда он смотрел на огонь, его это "успокаивало".

В ходе процесса защита осужденного сразу начала отстаивать позицию, согласно которой причиной совершения преступлений стал поставленный ему в детстве СДВГ. Это заболевание, как говорили адвокаты в суде, "ведет к импульсивности и бездумным действиям". Также защита просила суд принять во внимание возраст Эдвардса-Мередита, его незрелость, и имеющиеся "проблемы". Суд удовлетворил просьбу адвокатов.

Сейчас, как пишет издание, у осужденного есть девушка и он надеется найти работу и жить полноценной социальной жизнью.

Ранее сообщалось, что в канадском Монреале дотла сгорел недостроенный особняк сирийца Фераса Антуна, основателя известного порноресурса PornHub. Полиция подозревает поджог.

Напомним также, что в городе Заинск (Татарстан, РФ) четверых детей подозревают в поджоге памятника Воину-освободителю.