В России случайно сожгли "огнеупорный" памятник (фото, видео)

В содеянном подозревают местных детей, которые жгли еловые ветки на Вечном огне

В городе Заинск (Татарстан, РФ) четверых детей подозревают в поджоге памятника Воину-освободителю.

Как сообщает региональное управление Следкома РФ, вечером, 16 марта три мальчика и девочка жгли еловые ветви на Вечном огне у памятника, после чего подожгли венок, находившийся рядом, с которого пламя перекинулось на монумент.

[ + – ] Момент поджога памятника

Огонь полностью уничтожил шестиметровый памятник, изготовленный из композитных материалов. После пожара от него остался лишь каркас.

[ + – ] Памятник после пожара

Памятник Воину-освободителю был установлен в мае прошлого года вместо каменного монумента, стоявшего здесь ранее. Сообщалось, что новый памятник изготовлен из "огнеупорного материала – полимера".

Скульптор Евгений Козлов, являющийся автором монумента, сообщил, что памятник на самом деле был выполнен из огнеупорного полимера, однако этот материал не защищен на 100% от возгорания.

"Это не значит, что он не горит вообще. Горит, но материал какое-то время сопротивляется открытому огню", – рассказал он.

[ + – ] Объяснение скульптора памятника

Напомним, в ночь на 15 марта в Житомире неизвестный мужчина повредил памятник Героям Небесной Сотни. Об этом сообщил глава Житомирского облсовета Владимир Федоренко.

"В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности", – написал он.

А в ночь на 5 февраля во Львове неизвестные облили памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого красной краской.

Также мы рассказывали, что в России демонтировали жуткий памятник в честь основательницы города.

В 2020 году, в США во время массовых протестов против расизма и полицейского произвола в городе Портсмут протестующие обезглавили статуи, которые являлись частью памятника солдатам Конфедерации. Во время демонтажа одна из скульптур упала на 30-летнего протестующего — его забрала скорая помощь с травмой головы.