У Росії випадково спалили "вогнетривкий" пам'ятник (фото, відео)

У скоєному підозрюють місцевих дітей, які палили ялинові гілки на Вічному вогні.

У місті Заїнск (Татарстан, РФ) чотирьох дітей підозрюють в підпалі пам'ятника Воїну-визволителю.

Як повідомляє регіональне управління Слідкому РФ, ввечері, 16 березня троє хлопчиків і дівчинка палили ялинові гілки на Вічному вогні біля пам'ятника, після чого підпалили вінок, що перебував поруч, з якого полум'я перекинулося на монумент.

[ + – ] Момент підпалу пам'ятника

Вогонь повністю знищив шестиметровий пам'ятник, виготовлений з композитних матеріалів. Після пожежі від нього залишився лише каркас.

[ + – ] Пам'ятник після пожежі

Пам'ятник Воїну-визволителю був встановлений в травні минулого року замість кам'яного монумента, що стояв тут раніше. Повідомлялося, що новий пам'ятник виготовлений з "вогнетривкого матеріалу — полімеру".

Скульптор Євген Козлов, який є автором монумента, повідомив, що пам'ятник насправді був зроблений з вогнетривкого полімеру, проте цей матеріал не захищений на 100% від загоряння.

"Це не означає, що він не горить взагалі. Горить, але матеріал якийсь час чинить опір відкритому вогню", — розповів він.

[ + – ] Пояснення скульптора пам'ятника

Нагадаємо, у ніч на 15 березня в Житомирі невідомий чоловік пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні. Про це повідомив голова Житомирської облради Володимир Федоренко.

"У ніч з 14 на 15 березня був здійснений неприпустимий акт вандалізму щодо пам'ятника Героям Небесної Сотні. Це акт наруги над пам'яттю нашого народу, тих людей, які поклали своє життя в боротьбі за європейські цінності", — написав він.

А в ніч на 5 лютого у Львові невідомі облили пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького червоною фарбою.

Також ми розповідали, що в Росії демонтували моторошний пам'ятник на честь засновниці міста.

У 2020 році, в США під час масових протестів проти расизму та поліцейського свавілля в місті Портсмут протестувальники обезголовили статуї, які були частиною пам'ятника солдатам Конфедерації. Під час демонтажу одна зі скульптур впала на 30-річного протестувальника — його забрала швидка допомога з травмою голови.