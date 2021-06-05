Британець підпалив дві будівлі та уникнув в'язниці: суд вирішив, що вона стане для нього ударом (фото)

Задля гасіння порожніх перукарні, пабу і готелю пожежним графства Мерсісайд довелося задіяти половину своїх ресурсів, в тому числі вертольоти. Однак вирок палія пом'якшили через діагностований в дитинстві СДУГ.

19-річний британець Люк Едвардс-Мередіт, який в серпні 2019 року підпалив будівлі колишніх готелю, пабу і перукарні в місті Беркенгед графства Мерсісайд, зумів уникнути тюремного вироку. Як повідомляє Daily Mail, суд вирішив, що позбавлення волі завдасть шкоди психічному здоров'ю хлопця.

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Засуджений підпалив ці будівлі з інтервалом в годину. Пожежні, поліція і швидка допомога були викликані в перукарню в Кліфтон-Кресент відразу після 17:00. Жінка, яка звернулася до екстрених служб, тоді повідомила про "суїцидального чоловікоа", який планував проникнути до приміщення перукарні. Потім, коли Едвардс-Мередіт вчинив підпал, 29 осіб зателефонували до рятувальників.

[ + – ] Перукарня, яку підпалив Едвардс-Мередіт Фото: Liverpool Echo

Пожежа вирувала від першого поверху двоповерхового будинку до даху і завдав йому серйозних збитків, який оцінили в 35 тисяч фунтів.

Поки вирувала ця пожежа, відразу після 18.00 надійшли повідомлення про нову пожежу в старому барі Royal Castle, приблизно за півмилі від готелю. Вогонь перекинувся з першого поверху на дах чотириповерхового будинку, і поліції довелося перекрити прилягаючі дороги. Гасіння пожежі тривало більше семи годин, були задіяні вісім пожежних машин і літальний апарат. Оцінити збиток для цієї будівлі не вдалося, оскільки воно все одно підлягало знесенню.

[ + – ] Люк Едвардс-Мередіт Фото: Liverpool Echo

Під час розглядів суд погодився з тим фактом, що СДУГ (синдром дефіциту уваги і гіперактивності), яким страждає палій, зіграв ключову роль в здійсненні ним злочину. Через шкоду, яку може бути заподіяно хлопцеві перебуванням у в'язниці, йому дали порівняно м'яке покарання у вигляді 100 годин громадських робіт і 25 днів реабілітаційних заходів.

Сам Едвардс-Мередіт зізнався, що розпалив обидві пожежі, проте зазначив, що його нібито підмовив до цього вчинку друг. Розповідаючи про ті події, засуджений заявив, що зайшов до перукарні через вікно, сів, щоб заспокоїтися, але був занадто злий, тому пішов до кухні і запалив газету. При цьому, за його словами, спалювати будівлю він не збирався, але коли він дивився на вогонь, його це "заспокоювало".

Під час процесу захист засудженого відразу почав відстоювати позицію, згідно з якою причиною скоєння злочинів став поставлений йому в дитинстві СДУГ. Це захворювання, як говорили адвокати в суді, "веде до імпульсивності і до бездумних дій". Також захист просив суд взяти до уваги вік Едвардса-Мередита, його незрілість, і наявні "проблеми". Суд задовольнив прохання адвокатів.

Зараз, як пише видання, у засудженого є дівчина і він сподівається знайти роботу і жити повноцінним соціальним життям.

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