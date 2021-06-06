"По аналогии с Давосом": во время встречи Байдена и Путина полеты над Женевой ограничат

К саммиту президентов РФ и США в городе также могут развернуть армию. Местная полиция же арендовала несколько бронемашин.

Власти Швейцарии планируют ограничить доступ воздушных судов в небо над Женевой на период проведения в городе двустороннего саммита президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, который должен состояться 16 июня. Об этом сообщает газета "Трибюн де Женев".

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Отмечается, что на текущий момент Федеральное управление гражданской авиации (OFAC), военно-воздушные силы Швейцарии, авиадиспетчер Skyguide и ряд других национальных агентств страны прорабатывают стратегию обеспечения воздушной безопасности во время саммита Байдена и Путина.

В OFAC заверили, что схема ограничения полетов над Женевой во время грядущего саммита президентов США и РФ будет "аналогичной той, которая вводится во время Всемирного экономического форума" в швейцарском городе Давосе.

Газета пишет, что в последние несколько дней местные силы безопасности провели инспекцию одного из пляжей Женевы, чтобы понять возможно ли там установить зенитное оборудование.

Федеральный совет Швейцарии может принять решение касательно официального развертывания армии в городе уже на следующей неделе. Полиция Женевы же решила на время саммита Байдена и Путина арендовать несколько бронемашин.

Отметим, Фокус рассказывал, что известно об отеле InterContinental в Женеве, в котором 16 июня пройдет встреча президентов США и РФ.

Также Фокус разбирался о чем будут говорить во время саммита Байден с Путиным, и как их общение может отразиться на Украине.