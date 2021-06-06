"За аналогією з Давосом": під час зустрічі Байдена і Путіна польоти над Женевою обмежать

До саміту президентів РФ і США в місті також можуть розгорнути армію. Місцева поліція ж орендувала кілька бронемашин.

Влада Швейцарії планує обмежити доступ повітряних суден в небо над Женевою на період проведення в місті двостороннього саміту президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна, який повинен відбутися 16 червня. Про це повідомляє газета "Трибюн де Женев".

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Відзначається, що на поточний момент Федеральне управління цивільної авіації (OFAC), військово-повітряні сили Швейцарії, авіадиспетчер Skyguide і ряд національних агентств країни опрацьовують стратегію забезпечення повітряної безпеки під час саміту Байдена і Путіна.

У OFAC запевнили, що схема обмеження польотів над Женевою під час майбутнього саміту президентів США і РФ буде "своєю суттю порушують, яка вводиться під час Всесвітнього економічного форуму" у швейцарському місті Давосі.

Газета пише, що нещодавно місцеві сили безпеки провели інспекцію одного з пляжів Женеви, щоб зрозуміти чи можливо там встановити зенітне обладнання.

Федеральна рада Швейцарії може прийняти рішення щодо офіційного розгортання армії в місті вже на наступному тижні. Поліція Женеви ж вирішила на час саміту Байдена і Путіна орендувати декілька бронемашин.

Відзначимо, Фокус розповідав, що відомо про цей готель InterContinental у Женеві, в якому 16 червня пройде зустріч президентів США і РФ.

Також Фокус розбирався про що говоритимуть під час саміту Байден з Путіним, і як їх спілкування може вплинути на Україну.