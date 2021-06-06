На российском ТВ выступила Мария Воронцова, предполагаемая старшая дочь Путина (видео)

Видео с девушкой записали во время форума в Санкт-Петербурге, на котором выступила и предполагаемая младшая дочь президента РФ Катерина Тихонова.

На телеканале "Россия 24" показали интервью с Марией Воронцовой, которую ведущие мировые СМИ (в том числе Reuters и Bloomberg) называют старшей дочерью президента РФ Владимира Путина. Видео было записано во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил со 2 по 5 июня. На этом мероприятии выступал сам Путин.

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В титре интервью Марию Воронцову представили как "кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника НМИЦ эндокринологии и члена президиума Российской ассоциации содействия науке".

Во время разговора с журналисткой предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова рассказывала о различных генетических исследованиях, онкологиях, орфанных (редких) болезнях и ранней диагностике заболеваний.

[ + – ] Мария Воронцова, предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Фото: скриншот

Примечательно, что касательно президента РФ Марию Воронцову журналистка не спрашивала.

На этом же форуме по видеосвязи выступила и Катерина Тихонова, которую зарубежные СМИ также называют дочерью Путина. Ее представили как "заместителя директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова".

[ + – ] Катерина Тихонова, предполагаемая младшая дочь Владимира Путина Фото: скриншот

Во время выступления предполагаемая младшая дочь Путина Катерина Тихонова рассуждала о необходимости развития механизмов для инвестиций в научно-технологическую сферу и улучшения взаимодействия с инвесторами.

Издание "Открытые медиа" рассказывает, что сам президент РФ не подтверждал, но и не опровергал информацию о том, что Мария Воронцова является его дочерью. Однако журналисты отмечают, что бывшего мужа Катерины Тихоновой, бизнесмена Кирилла Шамалова, Путин называл своим бывшим зятем.

Напомним, летом прошлого года сбежавший из России обанкротившийся олигарх Сергей Пугачёв опубликовал архивные фотографии, среди которых были изображения "дочерей Путина" Воронцовой и Тихоновой в молодости.

В ноябре 2020 российское издание "Проект" опубликовало расследование, в котором утверждается, что у Путина была любовница, Светлана Кривоногих. По словам журналистов, ее дочь похожа на президента РФ. Впрочем, портретных снимков девочки расследователи не обнародовали.