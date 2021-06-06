На російському ТБ виступила Марія Воронцова, можлива старша дочка Путіна (відео)

Відео з дівчиною записали під час форуму в Санкт-Петербурзі, на якому виступила і можлива молодша дочка президента РФ Катерина Тихонова.

На телеканалі "Росія 24" показали інтервʼю з Марією Воронцової, яку провідні світові ЗМІ (в тому числі Reuters і Bloomberg) називають старшою дочкою президента РФ Володимира Путіна. Відео було записано під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), який проходив з 2 по 5 червня. На цьому заході виступав сам Путін.

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В титрі інтервʼю Марію Воронцову представили як "кандидата медичних наук, провідного наукового співробітника НМІЦ ендокринології та члена президії Російської асоціації сприяння науці".

Під час розмови з журналісткою можлива дочка Путіна Марія Воронцова розповідала про різні генетичні дослідження, онкології, орфанні (рідкісні) хвороби та ранню діагностику захворювань.

[ + – ] Марія Воронцова, можлива старша дочка Володимира Путіна Фото: скриншот

Примітно, що стосовно президента РФ Марію Воронцову журналістка не запитувала.

На цьому ж форумі по відеозвʼязку виступила і Катерина Тихонова, яку західні ЗМІ також називають дочкою Путіна. Її представили як "заступника директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ імені М.В. Ломоносова".

[ + – ] Катерина Тихонова, можлива молодша дочка Володимира Путіна Фото: скриншот

Під час виступу можлива молодша дочка Путіна Катерина Тихонова розповідала про необхідність розвитку механізмів для інвестицій в науково-технологічну сферу і поліпшення взаємодії з інвесторами.

Видання "Открытые медиа" розповідає, що сам президент РФ не підтверджував, але й не спростовував інформацію про те, що Марія Воронцова є його дочкою. Однак журналісти відзначають, що колишнього чоловіка Катерини Тихонової, бізнесмена Кирила Шамалова, Путін називав своїм колишнім зятем.

Нагадаємо, влітку минулого року збанкрутілий олігарх Сергій Пугачов, який втік з Росії, опублікував архівні фотографії, серед яких були зображення "дочок Путіна" Воронцової й Тихонової в молодості.

У листопаді 2020 російське видання "Проект" опублікувало розслідування, в якому стверджується, що у Путіна була коханка, Світлана Кривоногов. За словами журналістів, її дочка схожа на президента РФ. Втім, портретних фото дівчинки розслідувачі не оприлюднювали.