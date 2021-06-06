На російському ТБ виступила Марія Воронцова, можлива старша дочка Путіна (відео)
Відео з дівчиною записали під час форуму в Санкт-Петербурзі, на якому виступила і можлива молодша дочка президента РФ Катерина Тихонова.
На телеканалі "Росія 24" показали інтервʼю з Марією Воронцової, яку провідні світові ЗМІ (в тому числі Reuters і Bloomberg) називають старшою дочкою президента РФ Володимира Путіна. Відео було записано під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), який проходив з 2 по 5 червня. На цьому заході виступав сам Путін.
В титрі інтервʼю Марію Воронцову представили як "кандидата медичних наук, провідного наукового співробітника НМІЦ ендокринології та члена президії Російської асоціації сприяння науці".
Під час розмови з журналісткою можлива дочка Путіна Марія Воронцова розповідала про різні генетичні дослідження, онкології, орфанні (рідкісні) хвороби та ранню діагностику захворювань.
Примітно, що стосовно президента РФ Марію Воронцову журналістка не запитувала.
На цьому ж форумі по відеозвʼязку виступила і Катерина Тихонова, яку західні ЗМІ також називають дочкою Путіна. Її представили як "заступника директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ імені М.В. Ломоносова".
Під час виступу можлива молодша дочка Путіна Катерина Тихонова розповідала про необхідність розвитку механізмів для інвестицій в науково-технологічну сферу і поліпшення взаємодії з інвесторами.
Видання "Открытые медиа" розповідає, що сам президент РФ не підтверджував, але й не спростовував інформацію про те, що Марія Воронцова є його дочкою. Однак журналісти відзначають, що колишнього чоловіка Катерини Тихонової, бізнесмена Кирила Шамалова, Путін називав своїм колишнім зятем.
Нагадаємо, влітку минулого року збанкрутілий олігарх Сергій Пугачов, який втік з Росії, опублікував архівні фотографії, серед яких були зображення "дочок Путіна" Воронцової й Тихонової в молодості.
У листопаді 2020 російське видання "Проект" опублікувало розслідування, в якому стверджується, що у Путіна була коханка, Світлана Кривоногов. За словами журналістів, її дочка схожа на президента РФ. Втім, портретних фото дівчинки розслідувачі не оприлюднювали.