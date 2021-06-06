Блогер-полиглот рассказала, как просто выучить иностранный язык (видео)

Такой метод, утверждает девушка, мало кому известен, но его действенность уже якобы доказана пользователями.

Блогер из TikTok под ником purrplehazee утверждает, что знает шесть языков, и в своем недавнем видео девушка раскрыла способ, который, по ее утверждению, поможет в успешном и скором изучении любого иностранного языка.

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По ее словам, тем, кто решил освоить, например, английский или любой какой-то другой, очень помогут мультфильмы студии Disney. Для этого нужно включать анимацию на том языке, который человек собирается учить, и настроить субтитры на этом же языке.

Предугадывая вопрос зрителей, почему субтитры не должны быть на родном языке пользователя, она объяснила, что гипертрофированное выражение эмоций героями, чем так славятся мультфильмы Disney, помогает понять происходящее на кране, и человеку легко будет понять звучание слова и его значение в контексте. Благодаря этому изучение иностранного языка продвигается эффективно и довольно быстро, уверяет блогер.

Такой способ автор назвала "Метод любителя Disney", отметив, что о нем мало кто знает, поскольку он не особо распространен и испытан. В свою очередь в комментариях под видео пользователи написали, что совет действительно работает, и они не раз убеждались в том, что рекомендация действенна.

Видео с лайфхаком набрало более 2,8 млн просмотров и свыше 620 тысяч лайков. Всего же на канал девушки подписаны 271 тысяча человек.

Напомним, полиглот Алена Дударец в интервью Фокусу рассказала, зачем изучает исчезающий баскский, почему славянские языки даже для нас могут быть сложными и реально ли выучить иностранный за 30 дней.