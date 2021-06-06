Блогер-поліглот розповіла, як просто вивчити іноземну мову (відео)

Такий метод, стверджує дівчина, мало кому відомий, але його дієвість вже нібито доведена користувачами.

Блогер із TikTok під ніком purrplehazee стверджує, що знає шість мов, і у своєму недавньому відео дівчина розкрила спосіб, який, за її твердженням, допоможе в успішному і швидкому вивченні будь-якої іноземної мови.

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За її словами, тим, хто вирішив освоїти, наприклад, англійську або будь-який іншу, дуже допоможуть мультфільми студії Disney. Для цього потрібно включати анімацію на тій мові, яку людина збирається вчити, і налаштувати субтитри цією ж мовою.

Передбачаючи запитання глядачів, чому субтитри не повинні бути на рідній мові користувача, вона пояснила, що гіпертрофоване вираження емоцій героями, чим так славляться мультфільми Disney, допомагає зрозуміти те, що відбувається на крані, і людині легко буде зрозуміти звучання слова і його значення в контексті. Завдяки цьому вивчення іноземної мови просувається ефективно і досить швидко, запевняє блогер.

Такий спосіб автор назвала "Метод любителя Disney", зазначивши, що про нього мало хто знає, оскільки він не особливо поширений і випробуваний.Натомість у коментарях під відео користувачі написали, що порада дійсно працює, і вони не раз переконувалися в тому, що рекомендація дієва.

Відео з лайфхаком набрало понад 2,8 млн переглядів і більше 620 тисяч лайків. Всього ж на канал дівчини підписані 271 тисяча осіб.

Нагадаємо, поліглот Алена Дударець в інтервʼю Фокусу розповіла, навіщо вивчає зникаючу баскську, чому словʼянські мови навіть для нас можуть бути складними і чи реально вивчити іноземну за 30 днів.