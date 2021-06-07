"Плохие Индианы Джонсы": в Италии заявили, что во время пандемии распоясались расхитители гробниц

По словам правоохранителей, в течении прошлого года наблюдался значительный рост торговли награбленными артефактами

В Италии беспокоятся, что во время пандемии значительно возросло количество расхитителей гробниц и рост торговли награбленными артефактами. Примечательно, но именно это "ремесло" в стране является "традиционным". Об этом пишет CNN.

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Разграбление античных гробниц в Италии — явление обычное. Оно также старо, как и Римская империя. Таких "плохих Индиана Джонсов" здесь называют "томбароли".

Во время пандемии COVID-19 многие археологические парки, раскопки, церкви и музеи были закрыты, полиция занималась тем, что следила за нарушителями режима изоляции, а расхитители гробниц воспользовались удачной возможностью.

[ + – ] Карабинеры возле незаконных раскопок "томбароли"

Кэти Пол, соруководитель исследовательского проекта по борьбе с торговлей древностями и антропологическим наследием отметила, что в соцсетях появилось огромное количество закрытых групп, где продают и покупают добытые незаконным способом сокровища.

"Этот всплеск отчасти можно объяснить пандемией коронавируса и экономическим спадом во многих частях мира. Сыграла свою роль и потеря рабочих мест из-за самоизоляции", — отметила Пол.

Интерпол, который недавно представил приложение под названием ID-Art, содержащее базу данных украденных артефактов, сообщил, что в период с июня прошлого года было конфисковано 56 400 "культурных ценностей" и 67 человек арестованы, включая расхитителей гробниц и торговцев сокровищами. В Италии продавали керамику, оружие, предметы искусства и книги на сумму 1,2 миллиона евро. Причем переправлялись товары заказчикам через черный рынок.

[ + – ] Карабинеры с изъятыми артефактами Фото: La Stampa

Артур Брэнд, один из ведущих европейских арт-детективов рассказал, что по крайней мере 50% древнеримских артефактов, имеющихся на рынке сегодня, украдены. Он сообщил, что по всему миру работают сотни тысяч расхитителей гробниц.

"Некоторые из них фермеры, а некоторые — владельцы металлоискателей, но большинство из них профессионалы. Ведь легче копаться в земле, чем выиграть в лотерею", — сказал он.

Роберто Риккарди, глава Carabinieri Art Squad — специального подразделение итальянских правоохранительных органов, занимающееся защитой культурного наследия, рассказал, что разграбление гробниц — это семейная профессия, секреты которой передаются от отца к сыну. "Они активны во всех областях, где есть археологические сокровища", — отметил Риккарди и.э по его словам, хоть "томбароли" и находятся на самом нижнем уровне пищевой цепочки торговли, потому что зарабатывают меньше всего и больше рискуют, если их поймают. Но предметы, которые они находят, в итоге достаются богатейшим людям мира.

Так, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в мае этого года попала скандал с римской статуей Афины Мирона. Статуя датируется I в. до н. э. и была конфискована таможенно-пограничной службой США вместе с 40 другими артефактами на сумму около 745 тысяч долларов. Представители Ким сразу заявили, что она ничего не знала о покупке на ее имя и никак к приобретению статуи непричастна.

[ + – ] Статуя Афины, якобы купленная Ким Кардашьян

Только в 2020 году в Италию было возвращено более полумиллиона украденных сокровищ из музеев и частных коллекций по всему миру. В Италии только 1% бюджета выделяется на культурное наследие и многие развалины и гробницы остаются совершенно без охраны. Рим тратит чуть больше — около 2,4% своего годового бюджета. Но все чаще частные фирмы восполняют дефицит финансов.

[ + – ] Бронзовая статуя из собрания Гетти, которой требуют вернуть в Италию Фото: La Repubblica

Так, обувной бренд Todʼs, пожертвовал более 25 миллионов евро на восстановление Колизея; Fendi вложила миллионы в ремонт фонда Trevi Foundation; и Diesel помогает финансировать восстановление моста Риальто в Венеции. Скоро отремонтируют площадь Ларго ди Торре Аргентина, благодаря 1 миллиона евро от ювелирного бренда Bulgari. Без этих частных пожертвований многие исторические объекты по всей стране пришли бы в еще больший упадок.

Дариус Арья, археолог и директор образовательной платформы Ancient Rome Live, видела, как грабили раскопки, где она работала и рассказывает, что артефакты часто хранятся на складах до десяти лет, прежде чем они попадут на черный рынок, чтобы обойти жесткие сроки давности в Италии, которые часто позволяют незаконным торговцам избежать правосудия.

Так, сейчас упоминаются несколько самых популярных мест среди "томбароли". Это Рим, где тайные туннели и катакомбы буквально напичканы сокровищами, Помпеи, откуда каждый год даже туристы похищают часть артефактов и город Анцио, где находятся руины императорского дворца Нерона. Участок защищен только ржавым забором и расхитители гробниц копаются на руинах средь белого дня.

[ + – ] Развалины дворца Нерона в Анцио

Напомним, в прошлом году жительница Канады, представившаяся, как Николь, отправила руководству античного памятника Помпеи пять артефактов, которые она похитила в руинах города 15 лет назад. Она утверждает, что после этого ее семью преследовали несчастья.