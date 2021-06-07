"Погані Індіани Джонси": в Італії заявили, що під час пандемії розперезалися розкрадачі гробниць

За словами правоохоронців, протягом минулого року спостерігалося значне зростання торгівлі награбованими артефактами.

В Італії турбуються, що під час пандемії значно зросла кількість розкрадачів гробниць і зростання торгівлі награбованими артефактами. Варто зазначити, що саме це "ремесло" в країні є "традиційним". Про це пише CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Розграбування античних гробниць в Італії — явище звичайне. Воно таке ж старе, як і Римська імперія. Таких "поганих Індіана Джонсів" тут називають "томбаролі".

Під час пандемії COVID-19 багато археологічних парків, розкопок, церков і музеїв були закриті, поліція займалася тим, що стежила за порушниками режиму ізоляції, а розкрадачі гробниць скористалися вдалою можливістю.

[ + – ] Карабінери біля незаконних розкопок "томбаролі"

Кеті Пол, співкерівниця дослідницького проекту щодо боротьби з торгівлею старожитностями й антропологічною спадщиною зазначила, що в соціальних мережах з'явилася величезна кількість закритих груп, де продають і купують здобуті незаконним способом скарби.

"Цей сплеск частково можна пояснити пандемією коронавірусу й економічним спадом у багатьох частинах світу. Зіграла свою роль і втрата робочих місць через самоізоляцію", — зазначила Пол.

Інтерпол, який нещодавно представив додаток під назвою ID-Art, що містить базу даних вкрадених артефактів, повідомив, що в період із червня минулого року були конфісковані 56 400 "культурних цінностей" і 67 осіб заарештовані, враховуючи розкрадачів гробниць і торговців скарбами. В Італії продавали кераміку, зброю, предмети мистецтва і книги на суму 1,2 мільйонів євро. Причому переправлялися товари замовникам через чорний ринок.

[ + – ] Карабінери з вилученими артефактами Фото: La Stampa

Артур Бренд, один із провідних європейських арт-детективів розповів, що принаймні 50% давньоримських артефактів, наявних на ринку сьогодні, вкрадені. Він повідомив, що по всьому світу працюють сотні тисяч розкрадачів гробниць.

"Деякі з них фермери, а деякі — власники металошукачів, але більшість з них професіонали. Адже легше порпатися в землі, ніж виграти в лотерею", — сказав він.

Роберто Ріккарді, глава Carabinieri Art Squad — спеціального підрозділу італійських правоохоронних органів, який займається захистом культурної спадщини, розповів, що розграбування гробниць — це сімейна професія, секрети якої передаються від батька до сина. "Вони активні у всіх частинах, де є археологічні скарби", — зазначив Ріккарді й за його словами, хоч "томбаролі" і знаходяться на найнижчому рівні харчового ланцюжка торгівлі, тому що заробляють найменше і більше ризикують, якщо їх спіймають. Але предмети, які вони знаходять, внаслідок дістаються найбагатшим людям світу.

Так, зірка реаліті-шоу Кім Кардашʼян у травні цього року потрапила скандал із римською статуєю Афіни Мирона. Статуя датується I ст. до н. е. і була конфіскована митно-прикордонною службою США разом із 40 іншими артефактами на суму приблизно 745 тисяч доларів. Представники Кім відразу заявили, що вона нічого не знала про покупку на її ім'я і ніяк до придбання статуї непричетна.

[ + – ] Статуя Афіни, нібито куплена Кім Кардаш'ян

Тільки в 2020 році в Італії було повернуто понад півмільйона вкрадених скарбів із музеїв і приватних колекцій по всьому світу. В Італії тільки 1% бюджету виділяється на культурну спадщину й багато руїн і гробниць залишаються абсолютно без охорони. Рим витрачає трохи більше — приблизно 2,4% свого річного бюджету. Але все частіше приватні фірми заповнюють дефіцит фінансів.

[ + – ] Бронзова статуя із зібрання Гетті, яку вимагають повернути в Італію Фото: La Repubblica

Так, взуттєвий бренд Tod's, пожертвував понад 25 мільйонів євро на відновлення Колізею; Fendi вклала мільйони в ремонт фонду Trevi Foundation; і Diesel допомагає фінансувати відновлення моста Ріальто у Венеції. Скоро відремонтують площу Ларго ді Торре Аргентина, завдяки 1 мільйону євро від ювелірного бренду Bulgari. Без цих приватних пожертвувань багато історичних об'єктів по всій країні прийшли б у ще більший занепад.

Даріус Арʼя, археологиня і директорка освітньої платформи Ancient Rome Live, бачила, як грабували розкопки, де вона працювала і розповідає, що артефакти часто зберігаються на складах до десяти років, перш ніж вони потраплять на чорний ринок, щоб обійти жорсткі терміни давності в Італії, які часто дозволяють незаконним торговцям уникнути правосуддя.

Так, зараз згадуються декілька найпопулярніших місць серед "томбаролі". Це Рим, де таємні тунелі та катакомби буквально напхані скарбами, Помпеї, звідки щороку навіть туристи викрадають частину артефактів і місто Анціо, де знаходяться руїни імператорського палацу Нерона. Ділянка захищена тільки іржавим парканом і розкрадачі гробниць порпаються на руїнах серед білого дня.

[ + – ] Руїни палацу Нерона в Анціо

Нагадаємо, в минулому році канадка, яка представилася, як Ніколь, відправила керівництву античного пам'ятника Помпеї п'ять артефактів, які вона викрала в руїнах міста 15 років тому. Вона стверджує, що після цього її сім'ю переслідували нещастя.