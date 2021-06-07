В Англии футбольный матч прервали из-за взрыва на ТЭЦ (видео)

Чтобы не создавать толпу в условиях пандемии COVID-19, в Youtube была организована онлайн-трансляция сноса станции.

В английском Стаффордшире футбольный матч был приостановлен из-за контролируемого взрыва на территории исторической ТЭЦ Рагли.

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Об этом сообщает ВВС.

По словам журналистов, ТЭЦ Рагли была закрыта еще в 2016 году,

Снос градирен исторической ТЭЦ Рагли доверили компании Engie, которая организовала в Youtube прямую трансляцию контролируемого взрыва, чтобы избежать масштабного скопления людей в условиях пандемии COVID-19.

В это время рядом с территорией исторической ТЭЦ проходил футбольный матч местной команды, который пришлось приостановить из-за контролируемого взрыва. Снос градирен занял всего пять секунд, а на месте старой ТЭЦ Рагли планируют построить жилые дома, предприятия и учебные заведения.

Журналисты также отмечают, что угольная ТЭЦ Рагли на протяжении десятилетий обеспечивала электричеством миллионы домов и была одним из символов угольной промышленности в английском Стаффордшире.

[ + – ] Снос градирен ТЭЦ Рагли

[ + – ] Снос градирен ТЭЦ Рагли

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