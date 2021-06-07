В Англії футбольний матч перервали через вибух на ТЕЦ (відео)

Щоб не створювати натовп в умовах пандемії COVID-19, в Youtube була організована онлайн-трансляція знесення станції.

В англійському Стаффордширі футбольний матч був припинений через контрольований вибух на території історичної ТЕЦ Раглі.

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Про це повідомляє ВВС.

За словами журналістів, ТЕЦ Раглі була закрита ще в 2016 році,

Знесення градирень історичної ТЕЦ Раглі довірили компанії Engie, яка організувала в Youtube пряму трансляцію контрольованого вибуху, щоб уникнути масштабного скупчення людей в умовах пандемії COVID-19.

У цей час поруч із територією історичної ТЕЦ проходив футбольний матч місцевої команди, який довелося призупинити через контрольований вибух. Знесення градирень тривало всього п'ять секунд, а на місці старої ТЕЦ Раглі планують побудувати житлові будинки, підприємства та навчальні заклади.

Журналісти також зазначають, що вугільна ТЕЦ Раглі протягом десятиліть забезпечувала електрикою мільйони будинків і була одним із символів вугільної промисловості в англійському Стаффордширі.

[ + – ] Знесення градирень ТЕЦ Раглі

[ + – ] Знесення градирень ТЕЦ Раглі

Раніше Фокус розповідав, що в Туреччині суддя зупинив футбольний матч для того, щоб гравці поїли. У країні був Рамадан, під час якого вірянам забороняється їсти і пити воду після світанку і до заходу, тому вирішив арбітр зупинити матч для вимушеного перекусу.

Також Фокус повідомляв, що в Путіна відреагували на нову форму збірної України з футболу з Кримом і Донбасом. Прессекретар президента РФ заявив, що "регулювати" ситуацію з новою формою збірної України повинні в УЄФА.