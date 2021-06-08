Конгрессмен, отвечающий за кибербезопасность в Пентагоне, случайно опубликовал пароль от своей почты

Республиканец поделился фотографией монитора, к которому был приклеен стикер с кодом доступа к его email.

Американский конгрессмен-республиканец из Алабамы и член подкомитета Пентагона по кибербезопасности Мо Брукс случайно опубликовал в Twitter свой пароль от электронной почты. Об этом рассказывает издание Vice.

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Так, Брукс в публикации на своей странице в Twitter обвинил частного детектива, нанятого конгрессменом-демократом Эриком Суоллуэллом, в нелегальном проникновении на частную собственность и приставаниях к его жене.

Публикацию республиканец сопроводил сделанным на телефон снимком страницы сайта с Уголовным кодексом штата Алабама, на который попал приклеенный к монитору стикер с PIN-кодом и паролем от его электронной почты.

Вскоре конгрессмен заменил фото с паролем от почты на другое, на котором нет стикера, однако пользователи соцсетей успели сохранить первоначальный снимок.

Отмечается, что к услугам частного детектива Соулуэлл обратился для того, чтобы получить доказательства участия Брукса в штурме Капитолия в начале января 2021 года.

Напомним, в ноябре прошлого года нидерландский журналист увидел в Twitter министра обороны Нидерландов фотографию с адресом входа и частью PIN-кода секретной видеоконференции глав Министерств обороны стран ЕС, сумел подобрать пароль и подключился к их встрече. Этот инцидент участники конференции встретили смехом, однако после инцидента возникли безопасности секретных встреч ЕС.

Ранее сообщалось, что американцы планируют создать самый безопасный смартфон в мире, который будет ориентироваться на конфиденциальность данных пользователей.