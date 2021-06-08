Конгресмен, який відповідає за кібербезпеку в Пентагоні, випадково опублікував пароль від своєї пошти

Республіканець поділився фотографією монітора, до якого був приклеєний стікер із кодом доступу до email парламентарія.

Американський конгресмен-республіканець з Алабами і член підкомітету Пентагону з кібербезпеки Мо Брукс випадково опублікував у Twitter свій пароль від електронної пошти. Про це розповідає видання Vice.

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Так, Брукс у публікації на своїй сторінці в Twitter звинуватив приватного детектива, найнятого конгресменом-демократом Еріком Суоллуеллом, у нелегальному проникненні на приватну власність і домаганнях до його дружини.

Публікацію республіканець супроводжував зробленим на телефон знімком сторінки сайту з Кримінальним кодексом штату Алабама, на який потрапив приклеєний до монітора стікер із PIN-кодом і паролем від його електронної пошти.

Незабаром конгресмен замінив фото з паролем від пошти на інше, на якому немає стікера, однак користувачі соцмереж встигли зберегти первинний знімок.

Зазначається, що до послуг приватного детектива Соулуелл звернувся для того, щоб отримати докази участі Брукса в штурмі Капітолію на початку січня 2021 року.

Нагадаємо, в листопаді минулого року нідерландський журналіст побачив у Twitter міністра оборони Нідерландів фотографію з адресою входу і частиною PIN-коду секретної відеоконференції глав Міністерств оборони країн ЄС, зумів підібрати пароль і підключився до їхньої зустрічі. Цей інцидент учасники конференції зустріли сміхом, проте після інциденту виникли безпеки секретних зустрічей ЄС.

Раніше повідомлялося, що американці планують створити найбезпечніший смартфон у світі, який буде орієнтуватися на конфіденційність даних користувачів.