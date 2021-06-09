В США завершили разработку автономной системы, сбивающей дроны (видео)

На разработку технологии ушло более 16 млн долларов и 4 года работ, у устройства есть несколько дронов, которые поражают вражеские БПЛА.

Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) завершили испытания новой технологии для борьбы с дронами. Об этом сообщает Defense News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Устройство Mobile Force Protection можно устанавливать на транспорт. Они разработаны с целью предотвращения вторжения дронов на военные объекты и колонны с БПЛА. Действует аппарат при помощи радара Х-диапазона, автоматически идентифицируя и обнаруживая потенциальные угрозы.

После анализа цели, система сама определяет, какой перехватчик запустить. Имеется несколько небольших дронов, которые она может отправлять, в том числе роторные перехватчики и перехватчики с неподвижным крылом. Первичный перехватчик — тот, который стреляет по винтам, чтобы обезвредить БПЛА.

Вся система работает полностью автономно и без вмешательства оператора.

Стоимость разработки оценивается в 16,3 млн долларов, на это ушло 4 года. А недавние испытания на базе ВВС во Флориде показали успешность работы системы.

Напомним, в Италии военные ведут разработку лазеров для поражения дронов. Для этого используют лазеры и микроволны.

Военный аналитик Фокуса написал о том, как США и Китай воюют за командные высоты в космосе.