У США завершили розробку автономної системи, яка збиває дрони (відео)

На розробку технології пішло понад 16 млн доларів і 4 роки робіт, у пристрою є кілька дронів, які вражають ворожі БПЛА.

Агентство перспективних дослідницьких проектів Міноборони США (DARPA) завершили випробування нової технології для боротьби з дрона. Про це повідомляє Defense News.

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Пристрій Mobile Force Protection можна встановлювати на транспорт. Вони розроблені з метою запобігання вторгнення дронів на військові об'єкти і колони з БПЛА. Діє апарат за допомогою радара Х-діапазону, автоматично ідентифікуючи та виявляючи потенційні загрози.

Після аналізу цілі, система сама визначає, який перехоплювач запустити. Є кілька невеликих дронів, які вона може відправляти, у тому числі роторні перехоплювачі і перехоплювачі з нерухомим крилом. Первинний перехоплювач — той, який стріляє по гвинтах, щоб знешкодити БПЛА.

Уся система працює повністю автономно і без втручання оператора.

Вартість розробки оцінюється в 16,3 млн доларів, на це пішло 4 роки. А недавні випробування на базі ВПС у Флориді показали успішність роботи системи.

Нагадаємо, що в Італії військові ведуть розробку лазерів для ураження дронів. Для цього використовують лазери і мікрохвилі.

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