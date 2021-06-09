Европарламент утвердил систему COVID-сертификатов: начнут работу 1 июля

В ЕС будут признавать вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Вакцинация CoronaVac – на усмотрение каждой страны.

Европарламент (ЕП) 9 июня большинством голосов утвердил в Евросоюзе введение коронавирусных сертификатов. Система начнет работу с 1 июля и будет действовать на протяжении 12 месяцев.

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Документ будет выдаваться бесплатно, в цифровом или бумажном формате с QR-кодом, и свидетельствовать о том, что его предъявитель привился от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции. "На практике это будут три разных сертификата", – говорится в сообщении ЕП.

Страны ЕС не смогут требовать от владельцев сертификатов соблюдать дополнительные ограничительные меры (уходить на карантин, соблюдать самоизоляцию или сдавать тесты). Но сделана оговорка – "если в этом нет необходимости, например из-за эпидемической обстановки". О введении дополнительных мер Еврокомиссию и другие государства члены нужно уведомить за 48 часов, а общественность – за 24 часа.

Сертификаты, выданные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных членов союза. Речь идет о документах, выданных после вакцинации препаратами, разрешенными к применению Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Пока ЕМА одобрило четыре вакцины:

Pfizer/BioNTech

Moderna

AstraZeneca

Janssen (Johnson & Johnson).

Страны смогут также самостоятельно принимать решение, будет ли действовать на их территории документ, выданный на основе вакцинации препаратом, который одобрили отдельные государства — члены ЕС или Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме тех же вакцин, что одобрило EMA, ВОЗ разрешила два китайских препарата – производства Sinovac (вакцина CoronaVac, используемая в Украине) и Sinopharm.

Для вступления в силу решение ЕП должно быть формально одобрено Европейским советом и опубликовано в Официальном вестнике ЕС.

Напомним, 15 мая в Минздраве сказали, что COVID-сертификаты появятся в Украине с 1 июля. "Что будет утверждено ВОЗ — то будет и у нас, что будет в Евросоюзе — то будет и у нас. С 1 июля мы готовы запустить такие сертификаты", — сказал Виктор Ляшко.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сертификаты Украины и ЕС об иммунитете к COVID-19 будут совместимыми.