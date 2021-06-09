Європарламент затвердив систему COVID-сертифікатів: почнуть працювати 1 липня

У ЄС будуть визнавати вакцинацію препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Вакцинація CoronaVac — на розсуд кожної країни.

Європарламент (ЄП) 9 червня більшістю голосів затвердив у Євросоюзі введення коронавірусних сертифікатів. Система почне роботу з 1 липня і буде діяти протягом 12 місяців.

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Документ видаватиметься безкоштовно, у цифровому або паперовому форматі з QR-кодом, і свідчитиме про те, що його пред'явник прищепився від коронавірусу, недавно отримав негативний результат тесту або вилікувався від інфекції. "На практиці це будуть три різних сертифікати", — йдеться в повідомленні ЄП.

Країни ЄС не зможуть вимагати від власників сертифікатів дотримуватися додаткових обмежувальних заходів (йти на карантин, дотримуватися самоізоляції або здавати тести). Але зроблено застереження — "якщо в цьому немає необхідності, наприклад через епідемічну обстановку". Про введення додаткових заходів Єврокомісію та інші державні члени потрібно повідомити за 48 годин, а громадськість — за 24 години.

Сертифікати, видані в одній країні ЄС, повинні прийматися на території всіх інших членів союзу. Йдеться про документи, видані після вакцинації препаратами, дозволеними до застосування Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Поки ЕМА схвалило чотири вакцини:

Pfizer/BioNTech

Moderna

AstraZeneca

Janssen (Johnson & Johnson).

Країни зможуть також самостійно приймати рішення, чи буде діяти на їхній території документ, виданий на основі вакцинації препаратом, який схвалили окремі держави — члени ЄС або Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Крім тих же вакцин, що схвалило EMA, ВООЗ дозволила два китайських препарати — виробництва Sinovac (вакцина CoronaVac, використовувана в Україні) і Sinopharm.

Для вступу в силу рішення ЄП має бути формально схвалено Європейською Радою й опубліковано в Офіційному віснику ЄС.

Нагадаємо, 15 травня в Міністерстві охорони здоров'я сказали, що COVID-сертифікати з'являться в Україні з 1 липня. "Що буде затверджено ВООЗ — те буде і в нас, що буде в Євросоюзі — те буде і в нас. З 1 липня ми готові запустити такі сертифікати", — сказав Віктор Ляшко.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, сертифікати України і ЄС про імунітет до COVID-19 будуть сумісними.