Убийство приставов в Адлере: в сети появились кадры стрельбы

Приставы приехали, чтобы потребовать Вартана Кочьяна снести принадлежащее ему одноэтажное здание. Он же решил, что те пришли отнять его законную собственность.

В сети появились кадры расстрела судебных приставов в российском Адлере, которые явились к 61-летнему гражданину Вартану Кочьяну, чтобы потребовать его снести здание. Видео – вероятно, с камер видеонаблюдения, – опубликовал YouTube-канал "Wes TV".

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На кадрах видно, как мужчина с ружьем в руках стреляет сначала в одного мужчину, а спустя какое-то время к нему подбегает второй пристав, чтобы помочь. В это время рядом с вооруженным мужчиной ходят прохожие и тщетно пытаются остановить его, однако в дальнейшем он все-таки выстрелил во второго мужчину. На видео момент второго убийства уже не попал.

На место также прибыл третий судебный пристав в гражданском, но он сбежал от стрелка.

Как сообщалось ранее, в российском Адлере 61-летний Вартан Кочьян расстрелял судебных приставов, которые приехали отбирать по вопросу имущества. По данным российских СМИ, судебные приставы пришли к Кочьяну, чтобы заставить его снести одноэтажное здание, которое ему принадлежит. 61-летний мужчина встретил приставов с ружьем в руках: сперва он подстрелил 30-летнего Андроника Мативосяна, а потом выстрелил в грудь 31-летнему Альберту Агозяну, бросившегося спасать товарища.

После того, как застрелить приставов, мужчина решил не бежать, а сдаться полиции на месте трагедии.