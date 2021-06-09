"Они довели": в российском Адлере 61-летний мужчина расстрелял из ружья судебных приставов (видео)

Мужчина, застрелив двух приставов, не стал скрываться с места ЧП и сдался полиции.

В российском Адлере 61-летний Вартан Кочьян расстрелял судебных приставов, которые приехали отбирать по вопросу имущества.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным российских СМИ, судебные приставы прибыли к Вартану Кочьяну, чтобы заставить его снести принадлежащее ему одноэтажное здание.

61-летний мужчина встретил приставов с ружьем в руках: сперва он подстрелил 30-летнего Андроника Мативосяна, а потом выстрелил в грудь 31-летнему Альберту Агозяну, бросившегося спасать товарища.

На место еще приехал третий судебный пристав в гражданском, но он сбежал от стрелка.

"Вартан Кочьян погнался и за ним, но догнать не смог. Первой на место приехала скорая. Очевидцы крикнули врачам, что стрелок перезаряжает ружьё, и медики успели спрятаться в автомобиле, затем осторожно отъехали", — говорится в сообщении.

Застрелив приставов, 61-летний мужчина не стал скрываться с места трагедии. Он отставил оружие и объяснил, что его побудило пойти на расстрел судебных приставов. Позже Вартан Кочьян сдался полиции.

"С четырёх лет я в этих домах живу. Они довели — не давали землю оформить. Не хотелось так, конечно", — заявил Вартан Кочьян, комментируя расстрел судебных приставов.

[ + – ] Расстрел приставов в Адлере

Mash также отметил, что стрелок Вартан Кочьян один из учредителей гаражного кооператива "Гранж", которому принадлежало несколько построек на улице Просвещения в Адлере. Через некоторое время компания была ликвидирована, а суд Адлера постановил снести незаконные постройки.

Telegram-канал LifeShot, ссылаясь на очевидцев, утверждает, что 61-летний стрелок Вартан Кочьян мужчина добивал приставов и говорил, что "всех надо убивать". После расстрела мужчина никак не мог успокоиться и три раза выстрелил в трактор.

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