"Вони довели": в російському Адлері 61-річний чоловік розстріляв із рушниці судових розпорядників (відео)

Чоловік, застреливши двох розпорядників, не тікав із місця НП і здався поліції.

У російському Адлері 61-річний Вартан Кочьян розстріляв судових розпорядників, які приїхали забирати майно.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За даними російських ЗМІ, судові розпорядники прибули до Вартана Кочьяна, щоб змусити його знести одноповерхову будівлю, яка належить йому.

61-річний чоловік зустрів розпорядників із рушницею в руках: спершу він підстрелив 30-річного Андроніка Мативосяна, а потім вистрілив у груди 31-річному Альберту Агозяну, який кинувся рятувати товариша.

На місце ще приїхав третій судовий розпорядник у цивільному, але він втік від стрільця.

"Вартан Кочьян погнався і за ним, але наздогнати не зміг. Першою на місце приїхала швидка. Очевидці крикнули лікарям, що стрілок перезаряджає рушницю, і медики встигли сховатися в автомобілі, потім обережно відʼїхали", — йдеться в повідомленні.

Застреливши розпорядників, 61-річний чоловік не втік із місця трагедії. Він відставив зброю і пояснив, що його спонукало піти на розстріл судових розпорядників. Пізніше Вартан Кочьян здався поліції.

"З чотирьох років я в цих будинках живу. Вони довели — не давали землю оформити. Не хотілося так, звичайно", — заявив Вартан Кочьян, коментуючи розстріл судових розпроядників.

[ + – ] Розстріл розпорядників в Адлері

Mash також зазначив, що стрілок Вартан Кочьян один із засновників гаражного кооперативу "Гранж", якому належало кілька будівель на вулиці Освіти в Адлері. Через деякий час компанія була ліквідована, а суд Адлера ухвалив знести незаконні будівлі.

Telegram-канал LifeShot, посилаючись на очевидців, стверджує, що 61-річний стрілець Вартан Кочьян чоловік добивав розпорядників і говорив, що "всіх треба вбивати". Після розстрілу чоловік ніяк не міг заспокоїтися і тричі вистрілив у трактор.

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Також Фокус розповідав, що заступника голови АРМА Павленка підстрелили біля будинку в Києві. Злочинці кілька разів вистрілили з вогнепальної зброї, і заступник голови АРМА Володимир Павленко отримав поранення середньої тяжкості.