Вбивство приставів в Адлері: в мережі з'явилися кадри стрілянини

Пристави приїхали, щоб вимагати у Вартана Кочіяна знести одноповерхову будівлю, що йому належить. Він же вирішив, що ті прийшли забрати його законну власність.

У мережі з'явилися кадри розстрілу судових приставів у російському Адлері, які з'явилися до 61-річного громадянина Вартана Кочіяна, щоб вимагати у нього знести будівлю. Відео — ймовірно, з камер відеоспостереження, — опублікував YouTube-канал "Wes TV".

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На кадрах видно, як чоловік з рушницею в руках стріляє спочатку в одного чоловіка, а через якийсь час до нього підбігає другий пристав, щоб допомогти. У цей час поруч з озброєним чоловіком ходять перехожі і марно намагаються зупинити його, проте потім він все-таки вистрілив у другого чоловіка. На відео момент другого вбивства вже не потрапив.

На місце також прибув третій судовий пристав у цивільному, але він втік від стрільця.

Як повідомлялося раніше, в російському Адлері 61-річний Вартан Кочіян розстріляв судових приставів, які приїхали відбирати з питання майна. За даними російських ЗМІ, судові пристави прийшли до Кочіяна, щоб змусити його знести одноповерхову будівлю, яке йому належить. 61-річний чоловік зустрів приставів з рушницею в руках: спершу він підстрелив 30-річного Андроніка Мативосяна, а потім вистрілив у груди 31-річному Альберту Агозяну, який кинувся рятувати товариша.

Після того, як застрелив приставів, чоловік вирішив не бігти, а здатися поліції на місці трагедії.