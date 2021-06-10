Власти сразу двух стран сообщили о выявлении "российских шпионов"

В Латвии в шпионаже в пользу России обвинили депутата сейма, а в Польше – "простого" гражданина страны.

В Польше задержали Януша Н., который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте польской Генпрокуратуры. Суд арестовал его на три месяца.

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В ходе обысков правоохранители обнаружили большое количество носителей информации и денежные средства на сумму 300 тыс. злотых ($81 тыс.).

По версии следствия, подозреваемый действовал в пользу России и активизировал свою деятельность после того, как его сообщник был задержан по подозрению в шпионаже. "Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре считают, что деятельность подозреваемого была частью "российских пропагандистских и дезинформационных проектов, направленных на ослабление позиции Польши в ЕС и на международной арене".

В Латвии в шпионаже в пользу России Генпрокуратура обвинила депутата сейма Яниса Адамсонса (на фото). Она получила согласие парламента на обыск и арест депутата. Сам политики свою вину отрицает.

Местные СМИ сообщают, что в документах Службы государственной безопасности Латвии речь идет о 43 эпизодах шпионажа. По версии следствия, политик последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе.

Адамсонс работал в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но у него не было доступа к гостайне.

Напомним, 18 марта в ходе спецоперации в столице Болгарии задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

В сентябре 2020 года Болгария выслала двух российских дипломатов. Их заподозрили в шпионаже: якобы пытались получить информацию о планах модернизации болгарской армии, а затем передать ее военной разведке РФ в Москве.

В конце марта Италия выслала из страны двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже в пользу России.