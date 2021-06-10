Влада відразу двох країн повідомила про виявлення "російських шпигунів"

У Латвії в шпигунстві на користь Росії звинуватили депутата сейму, а в Польщі — "простого" громадянина країни.

У Польщі затримали Януша Н., який підозрюється у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляється на сайті польської Генпрокуратури. Суд заарештував його на три місяці.

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Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість носіїв інформації і грошові кошти на суму 300 тис. злотих ($81 тис.).

За версією слідства, підозрюваний діяв на користь Росії і активізував свою діяльність після того, як його спільник був затриманий за підозрою в шпигунстві. "Януш Н. за завданням співробітників російської розвідки намагався встановити контакт з польськими та закордонними політиками, зокрема з тими, хто працює в Європарламенті", — йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі вважають, що діяльність підозрюваного була частиною "російських пропагандистських і дезінформаційних проектів, спрямованих на ослаблення позиції Польщі в ЄС і на міжнародній арені".

У Латвії в шпигунстві на користь Росії Генпрокуратура звинуватила депутата сейму Яніса Адамсонса (на фото). Вона отримала згоду парламенту на обшук і арешт депутата. Сам політик свою провину заперечує.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в документах Служби державної безпеки Латвії йдеться про 43 епізоди шпигунства. За версією слідства, політик останні чотири роки передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі та східний кордон.

Адамсонс працював в комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, але у нього не було доступу до держтаємниці.

Нагадаємо, 18 березня під час спецоперації в столиці Болгарії затримали кілька людей за підозрою в шпигунстві на користь Російської Федерації.

У вересні 2020 року Болгарія вислала двох російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві: ті нібито намагалися отримати інформацію про плани модернізації болгарської армії, а потім передати її військовій розвідці РФ у Москві.

В кінці березня Італія вислала з країни двох російських дипломатів за підозрою в шпигунстві на користь Росії.