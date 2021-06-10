Ухнаагийна Хурэлсуха избрали главой государства на 6 лет. За него проголосовали более 67% избирателей.

На выборах президента Монголии, которые состоялись 9 июня, победил кандидат в президенты от правящей Монгольской народной партии (МНП) Ухнаагийн Хурэлсух, который во время предвыборной кампании повторял действия президента РФ Владимира Путина.

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Об этом со ссылкой на результаты общенационального голосования сообщает агентство "Монцамэ".

Так, выборы президента Монголии начались в 07:00 и завершились в 22:00 по местному времени 9 июня. Явка избирателей составила 59,3%. За пост президента Монголии боролись три кандидата.

За Ухнаагийна Хурэлсуха от МНП проголосовали 823 326 человек (67,8% голосов).

Бывшего депутата национального парламента от "Коалиции правых избирателей" Дангаасурэнгийн Энхбата поддержали 246 968 избирателей (20,3%).

А за бывшего главу "Демократической партии" Содномзундуйн Эрдэнэ проголосовали 72 832 человека (6%).

Примечательно, что около 5,92% избирателей не отметили ни одного из кандидатов в бюллетене.

Отмечается, что проблем во время подсчета голосов на избирательных участках не возникло. Согласно вступившим в силу поправкам в Конституцию Монголии, жители страны впервые избрали президента на шесть лет. Впрочем, теперь глава государства может править страной лишь один срок подряд, из-за чего действующий президент страны — Халтмаагийн Баттулга — не смог принять участия в гонке.

Ранее мы сообщали, что Ухнаагийн Хурэлсу, который во время предвыборной кампании "косплеил" Путина, был премьер-министром Монголии до января 2021 года. Ушел в отставку он из-за скандала с роженицей, которая заболела коронавирусом.

[ + – ] Ухнаагийн Хурэлсух повторяет за Владимиром Путиным перед выборами [ + – ] Ухнаагийн Хурэлсух повторяет за Владимиром Путиным перед выборами [ + – ] Ухнаагийн Хурэлсух повторяет за Владимиром Путиным перед выборами [ + – ] Ухнаагийн Хурэлсух повторяет за Владимиром Путиным перед выборами [ + – ] Ухнаагийн Хурэлсух повторяет за Владимиром Путиным перед выборами [ + – ] Ухнаагийн Хурэлсух повторяет за Владимиром Путиным перед выборами [ + – ] Ухнаагийн Хурэлсух повторяет за Владимиром Путиным перед выборами

Напомним, в ноябре 2019 года Украина подписала с Монголией соглашение, предусматривающее, что украинцы могут находиться в азиатской стране до 90 дней.