"Косплеивший" Путина кандидат в президенты Монголии победил на выборах (фото)
Ухнаагийна Хурэлсуха избрали главой государства на 6 лет. За него проголосовали более 67% избирателей.
На выборах президента Монголии, которые состоялись 9 июня, победил кандидат в президенты от правящей Монгольской народной партии (МНП) Ухнаагийн Хурэлсух, который во время предвыборной кампании повторял действия президента РФ Владимира Путина.
Об этом со ссылкой на результаты общенационального голосования сообщает агентство "Монцамэ".
Так, выборы президента Монголии начались в 07:00 и завершились в 22:00 по местному времени 9 июня. Явка избирателей составила 59,3%. За пост президента Монголии боролись три кандидата.
За Ухнаагийна Хурэлсуха от МНП проголосовали 823 326 человек (67,8% голосов).
Бывшего депутата национального парламента от "Коалиции правых избирателей" Дангаасурэнгийн Энхбата поддержали 246 968 избирателей (20,3%).
А за бывшего главу "Демократической партии" Содномзундуйн Эрдэнэ проголосовали 72 832 человека (6%).
Примечательно, что около 5,92% избирателей не отметили ни одного из кандидатов в бюллетене.
Отмечается, что проблем во время подсчета голосов на избирательных участках не возникло. Согласно вступившим в силу поправкам в Конституцию Монголии, жители страны впервые избрали президента на шесть лет. Впрочем, теперь глава государства может править страной лишь один срок подряд, из-за чего действующий президент страны — Халтмаагийн Баттулга — не смог принять участия в гонке.
Ранее мы сообщали, что Ухнаагийн Хурэлсу, который во время предвыборной кампании "косплеил" Путина, был премьер-министром Монголии до января 2021 года. Ушел в отставку он из-за скандала с роженицей, которая заболела коронавирусом.
Напомним, в ноябре 2019 года Украина подписала с Монголией соглашение, предусматривающее, что украинцы могут находиться в азиатской стране до 90 дней.