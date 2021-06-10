Ухнаагійна Хурелсуха обрали главою держави на 6 років. За нього проголосували понад 67% виборців.

На виборах президента Монголії, які відбулися 9 червня, переміг кандидат в президенти від керівної Монгольської народної партії (БНП) Ухнаагійн Хурелсух, який під час передвиборчої кампанії повторював дії президента РФ Володимира Путіна.

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Про це з посиланням на результати загальнонаціонального голосування повідомляє агентство "Монцаме".

Так, вибори президента Монголії почалися о 07:00 і завершилися о 22:00 за місцевим часом 9 червня. Явка виборців становить 59,3%. За пост президента Монголії боролися три кандидати.

За Ухнаагійна Хурелсуха від МНП проголосували 823 326 осіб (67,8% голосів).

Колишнього депутата національного парламенту від "Коаліції правих виборців" Дангаасуренгійна Енхбата підтримали 246 968 виборців (20,3%).

А за колишнього главу "Демократичної партії" Содномзундуйна Ердене проголосували 72 832 людини (6%).

Примітно, що близько 5,92% виборців не відзначили жодного з кандидатів у бюлетені.

Зазначається, що проблем під час підрахунку голосів на виборчих дільницях не виникло. Згідно з чинними поправками до Конституції Монголії, жителі країни вперше обрали президента на шість років. Втім, тепер глава держави може правити країною лише один термін поспіль, через що чинний президент країни — Халтмаагійн Баттулга — не зміг взяти участі в перегонах.

Раніше ми повідомляли, що Ухнаагійн Хурелсу, який під час передвиборчої кампанії "косплеїв" Путіна, був прем'єр-міністром Монголії до січня 2021 року. Пішов у відставку через скандал з породіллею, яка захворіла на коронавірус.

[ + – ] Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами [ + – ] Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами [ + – ] Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами [ + – ] Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами [ + – ] Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами [ + – ] Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами [ + – ] Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року Україна підписала з Монголією угоду, яка передбачає, що українці можуть перебувати в азійській країні до 90 днів.