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Кандидат у президенти Монголії, який "косплеїв" Путіна, переміг на виборах (фото)

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Під час передвиборчої кампанії Хурелсух повторив поїздку Путіна на коні

Ухнаагійна Хурелсуха обрали главою держави на 6 років. За нього проголосували понад 67% виборців.

На виборах президента Монголії, які відбулися 9 червня, переміг кандидат в президенти від керівної Монгольської народної партії (БНП) Ухнаагійн Хурелсух, який під час передвиборчої кампанії повторював дії президента РФ Володимира Путіна.

Про це з посиланням на результати загальнонаціонального голосування повідомляє агентство "Монцаме".

Так, вибори президента Монголії почалися о 07:00 і завершилися о 22:00 за місцевим часом 9 червня. Явка виборців становить 59,3%. За пост президента Монголії боролися три кандидати.

За Ухнаагійна Хурелсуха від МНП проголосували 823 326 осіб (67,8% голосів).

Колишнього депутата національного парламенту від "Коаліції правих виборців" Дангаасуренгійна Енхбата підтримали 246 968 виборців (20,3%).

А за колишнього главу "Демократичної партії" Содномзундуйна Ердене проголосували 72 832 людини (6%).

Примітно, що близько 5,92% виборців не відзначили жодного з кандидатів у бюлетені.

Зазначається, що проблем під час підрахунку голосів на виборчих дільницях не виникло. Згідно з чинними поправками до Конституції Монголії, жителі країни вперше обрали президента на шість років. Втім, тепер глава держави може правити країною лише один термін поспіль, через що чинний президент країни — Халтмаагійн Баттулга — не зміг взяти участі в перегонах.

Раніше ми повідомляли, що Ухнаагійн Хурелсу, який під час передвиборчої кампанії "косплеїв" Путіна, був прем'єр-міністром Монголії до січня 2021 року. Пішов у відставку через скандал з породіллею, яка захворіла на коронавірус.

Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами
Ухнаагійн Хурелсух повторює за Володимиром Путіним перед виборами

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року Україна підписала з Монголією угоду, яка передбачає, що українці можуть перебувати в азійській країні до 90 днів.