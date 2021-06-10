Против Дудя завели дело из-за пропаганды наркотиков (видео)

Сообщается, что в ходе экспертизы были установлены факты пропаганды наркотических веществ в интервью Ивангая и Моршенштерна.

На российского журналиста и создателя YouTube-канала "вДудь" Юрия Дудя подали в суд по ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ ("пропаганда наркотических средств с использованием интернета"). Материалы дела поступили в Зюзинский райсуд Москвы.

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Об этом рассказала ТАСС Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России. В суде журналистам также подтвердили факт получения документов.

По словам Мизулиной, психолингвистические судебные экспертизы, которые провели в рамках административного производства, подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух интервью Дудя: с украинским блогером Иваном Рудским (Ивангай, EeOneGuy) и рэпером Алишером Валеевым (Моргенштерн, Morgenshtern).

Отмечается, что административное дело возбудило управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве еще 23 апреля. Произошло это после соответствующего обращения Лиги безопасного интернета.

Мизулина рассказала, что на сотрудников полиции в ходе расследования "оказывалось колоссальное давление", однако, по ее словам, те все же смогли "объективно провести разбирательство" и довести дело до суда.

Отметим, во время интервью Ивангай действительно рассказывал Дудю о своем опыте употребления наркотических веществ. Однако значительную часть их разговора было вырезано во время монтажа именно из-за того, что "российское законодательство могло посчитать это призывом к употреблению". На текущий момент это интервью набрало более 20,5 млн просмотров.

[ + – ] Дудь и Ивангай разговаривают о наркотиках с 50:43

Моргенштерн в ходе интервью Дудю также рассказывал о своем опыте употребления наркотических веществ. Впрочем, артист тогда рассказывал о веществах скорее в отрицательном ключе. Интервью на текущий момент просмотрели более 26,6 млн раз.

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Напомним, в мае из-за упомянутого интервью между Ивангаем и Дудем произошел конфликт. Так, 2 мая Рудской написал на своей странице в Twitter о том, что журналист вырезал из их разговора "самое главное" и, отвечая на вопрос касательно возможных причин такого поступка, назвал журналиста "ссыклом еб**ым". В ответ на это Дудь опубликовал на своей странице вырезанный фрагмент интервью, в котором Ивангай рассказывал о Голодоморе, НКВДшниках и причинах нелюбви к России.