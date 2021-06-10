Проти Дудя завели справу через пропаганду наркотиків (відео)

Повідомляється, що в ході експертизи було встановлено факти пропаганди наркотичних речовин в інтерв'ю Івангая і Моргенштерна.

На російського журналіста і творця YouTube-каналу "вДудь" Юрія Дудя подали в суд за ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ ( "пропаганда наркотичних засобів з використанням інтернету"). Матеріали справи надійшли в Зюзінський райсуд Москви.

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Про це розповіла ТАСС Катерина Мізуліна, директорка Ліги безпечного інтернету і членкиня Громадської палати Росії. У суді журналістам також підтвердили факт отримання документів.

За словами Мізуліної, психолінгвістичні судові експертизи, які провели в рамках адміністративного провадження, підтвердили факти пропаганди наркотичних речовин у двох інтерв'ю Дудя: з українським блогером Іваном Рудським (Івангай, EeOneGuy) і репером Алішером Валєєвим (Моргенштерн, Morgenshtern).

Зазначається, що адміністративну справу порушило управління з контролю за оборотом наркотиків ГУ МВС Росії по Москві ще 23 квітня. Сталося це після відповідного звернення Ліги безпечного інтернету.

Мізуліна розповіла, що на співробітників поліції в ході розслідування "чинився колосальний тиск", проте, за її словами, ті все ж змогли "об'єктивно провести розгляд" і довести справу до суду.

Зазначимо, під час інтерв'ю Івангай дійсно розповідав Дудю про свій досвід вживання наркотичних речовин. Однак, значну частину їхньої розмови було вирізано під час монтажу саме через те, що "російське законодавство могло завважати це закликом до вживання". На поточний момент це інтерв'ю набрало понад 20,5 млн переглядів.

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Моргенштерн у ході інтерв'ю Дудю також розповідав про свій досвід вживання наркотичних речовин. Втім, артист тоді розповідав про речовини швидше в негативному ключі. Інтерв'ю на поточний момент переглянули понад 26,6 млн разів.

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Нагадаємо, у травні через згадане інтерв'ю між Івангаєм і Дудем стався конфлікт. Так, 2 травня Рудський написав на своїй сторінці у Twitter про те, що журналіст вирізав з їхньої розмови "найголовніше" і, відповідаючи на запитання щодо можливих причин такого вчинку, назвав журналіста "сциклом єб ** им". У відповідь на це Дудь опублікував на своїй сторінці вирізаний фрагмент інтерв'ю, у якому Івангай розповідав про Голодомор, НКВСівців і причини нелюбові до Росії.