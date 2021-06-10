В СМИ появилась информация о закрытии сайта Meduza, его основательница все отрицает

Основательница сайта Галина Тимченко утверждает, что из-за признания "СМИ-иноагентом" новостной ресурс лишь за месяц потерял более двух млн евро.

Генеральный директор и учредитель новостного издания "Meduza" Галина Тимченко рассказала о сложностях, возникших у проекта после того, как в России этот сайт признали "СМИ-иноагентом".

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В интервью радиостанции "Голос Америки" она заявила, что так называемый статус "иностранного агента", присвоенный сайту российскими властями, – лишь надводная часть айсберга.

"В прошлом месяце "Meduza" потеряла более 2 миллионов евро доходов из-за того, что 23 апреля российский Минюст внес нас в список "иностранных агентов", – сообщила Тимченко.

Также основатель сайта утверждает, что "Meduza" начали избегать не только рекламодатели, но и ньюсмейкеры.

Тимченко посетовала, что сотрудникам сайта стало невозможно получить комментарий у российских правоохранительных органов.

Кроме того, риски возникли и для журналистов "Медузы", так как последние вынуждены признавать себя "иноагентами" и сдавать отчеты в российский Минюст.

"Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула", – цитирует ее Голос Америки.

Позже Тимченко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" опровергла информацию о закрытии издания.

"Я не давала интервью "Голосу Америки". Я разговаривала со специалистами, которые узнавали у меня, что произошло с "Медузой" за тот месяц, с тех пор как нас объявили иностранным агентом. Я говорила по-английски, допускаю, что, может быть, мой английский настолько плох, что слова "close" я не знаю, но вообще-то я его знаю. Если "Голос Америки" не умеет слушать и пересказывать, это не мои проблемы. "Медуза" не закрывается, "Медуза" работает", – сказала она.

Напомним, в апреле Министерство юстиции России внесло издание "Meduza" в список иностранных агентов.

Первый список иноагентов в России был принят еще в 2017 году, тогда под запрет попало 9 СМИ.