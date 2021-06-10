У ЗМІ з'явилася інформація про закриття сайту Meduza, його засновниця все заперечує

Засновниця сайту Галина Тимченко стверджує, що через визнання "ЗМІ-іноагентом" новинний ресурс лише за місяць втратив більше двох млн євро.

Генеральна директорка та засновниця новинного видання "Meduza" Галина Тимченко розповіла про складнощі, що виникли в проекту після того, як у Росії цей сайт визнали "ЗМІ-іноагентом".

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В інтерв'ю радіостанції "Голос Америки" вона заявила, що так званий статус "іноземного агента", присвоєний сайту російською владою, — лише надводна частина айсберга.

"Минулого місяця "Meduza" втратила більше 2 мільйонів євро доходів через те, що 23 квітня російський Мін'юст вніс нас до списку "іноземних агентів", — повідомила Тимченко.

Також засновник сайту стверджує, що "Meduza" почали уникати не тільки рекламодавці, але й нюзмейкери.

Тимченко поскаржилася, що співробітникам сайту стало неможливо отримати коментар у російських правоохоронних органів.

Крім того, ризики виникли і для журналістів "Медузи", оскільки останні змушені визнавати себе "іноагентами" і здавати звіти в російський Мін'юст.

"Проект буде закритий, наявна бізнес-модель рухнула", — цитує її Голос Америки.

Пізніше Тимченко в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" спростувала інформацію про закриття видання.

"Я не давала інтерв'ю "Голосу Америки". Я розмовляла з фахівцями, які дізнавалися у мене, що сталося з "Медузою" за той місяць, з тих пір як нас оголосили іноземним агентом. Я говорила англійською, припускаю, що, може, моя англійська настільки погана, що слова "close" я не знаю, але взагалі-то я його знаю. Якщо "Голос Америки" не вміє слухати і переповідати, це не мої проблеми. "Медуза" не закривається, "Медуза" працює", — сказала вона.

Нагадаємо, в квітні Міністерство юстиції Росії внесло видання "Meduza" до списку іноземних агентів.

Перший список іноагентів у Росії був ухвалений ще в 2017 році, тоді під заборону потрапили 9 ЗМІ.