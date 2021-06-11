Кадыровцы похитили чеченку в Дагестане: дома ее хотят убить по мотивам чести, – СМИ (видео)

По словам очевидцев, девушку выволокли из убежища, где она скрывалась, после чего сдали толпе чеченцев. Те увезли ее в неизвестном направлении.

Силовики из Чеченской республики забрали из женского шелтера в Дагестане дочь одного из приближенных к главе Чечни Рамзану Кадырову – Халимат Тарамову, которая ранее сбежала из дома. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает "Кавказ. Реалии".

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До этого Халимат записала видеообращение, в котором просила не объявлять ее в розыск и не разглашать ее местонахождение, поскольку родных она покинула, опасаясь регулярных побоев и угроз. Ее отец – Аюб Тарамов, директор торгово-развлекательного центра "Гранд парк" в Грозном.

По словам правозащитницы и журналистки Светланы Анохиной, в Чечне Халимат ждет убийство по мотивам чести. Сама журналистка сейчас находится в отделе полиции в Дагестане, куда ее отвезли, когда она заступалась за Тарамову. В отношении нее возбудили административное дело о препятствовании розыску пропавшего человека.

СМИ пишет, что кадыровцы ворвались в убежище 10 июня, причем им помогали дагестанские правоохранители. Тогда Анохину и еще четырех женщин силой выволокли из квартиры, где в итоге остались лишь Тарамова и ее подруга.

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"Зашел отец Халимат, и Халимат сразу вскочила на подоконник. Кричала: "Если ближе подойдешь — прыгну". Потом он вышел, появился какой-то другой человек и говорит: "Я сосед, я вас сейчас вывезу". Халимат и ее подруга вышли с ним, сели в машину, и он привез их в МВД рядом с площадью [в центре Махачкалы]. Халимат говорили: "Напиши заявление, что тебя сманили и ты ушла". А она все равно написала, что ушла по собственному желанию из-за побоев и всего прочего", – отметила Анохина.

После этого, по ее словам, Халимат вывели на улицу, подвели к группе чеченцев, запихнули в машину и увезли.

"Ее не просто предали, ее сдали", — рассказала Анохина журналистам, ссылаясь на подругу Тарамовой.

Как сообщалось ранее, в Чечне появится мечеть имени Рамзана Кадырова. Новый объект по своей красоте не будет уступать "самым крупным святыням мира". Мечеть будет рассчитана на две тысячи человек, а курировать ее строительство поручено помощнику Кадырова Амруди Эдильгириеву.

Напомним, 22 июля прошлого года президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора.