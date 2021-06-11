Кадировці викрали чеченку в Дагестані: вдома її хочуть убити за мотивами честі, — ЗМІ (відео)

За словами очевидців, дівчину витягли з притулку, де вона ховалася, після чого здали натовпу чеченців. Ті відвезли її в невідомому напрямку.

Силовики з Чеченської республіки забрали з жіночого шелтеру в Дагестані дочку одного з наближених до голови Чечні Рамзана Кадирова — Халімат Тарамову, яка раніше втекла з дому. Про це в п'ятницю, 11 червня, повідомляє "Кавказ. Реалії".

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До цього Халімат записала відеозвернення, у якому просила не оголошувати її в розшук і не розголошувати її місцеперебування, оскільки рідних вона покинула, побоюючись регулярних побоїв і погроз. Її батько — Аюб Тарамов, директор торгово-розважального центру "Гранд парк" у Грозному.

За словами правозахисниці і журналістки Світлани Анохіної, у Чечні на Халімат чекає вбивство за мотивами честі. Сама журналістка наразі у відділі поліції в Дагестані, куди її відвезли, коли вона заступилася за Тарамову. Щодо неї порушили адміністративну справу про перешкоджання розшуку зниклої людини.

ЗМІ пишуть, що кадировці увірвалися в притулок 10 червня, причому їм допомагали дагестанські правоохоронці. Тоді Анохіну і ще чотирьох жінок викинули з квартири, де в результаті залишилися лише Тарамова і її подруга.

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"Зайшов батько Халімат, і Халімат відразу схопилася на підвіконня. Кричала: "Якщо ближче підійдеш — стрибну". Потім він вийшов, з'явився якийсь інший чоловік і каже: "Я сусід, я вас зараз вивезу". Халімат і її подруга вийшли з ним, сіли в машину, і він привіз їх у МВС поруч з площею [у центрі Махачкали]. Халімат говорили: "Напиши заяву, що тебе зманили і ти пішла". А вона все одно написала, що пішла за власним бажанням через побої і все інше", — зазначила Анохіна.

Після цього, за її словами, Халімат вивели на вулицю, підвели до групи чеченців, запхали в машину і відвезли.

"Її не просто зрадили, її здали", — розповіла Анохіна журналістам, посилаючись на подругу Тарамової.

Як повідомлялося раніше, у Чечні з'явиться мечеть імені Рамзана Кадирова. Новий об'єкт по своїй красі не поступатиметься "найбільшим святиням світу". Мечеть буде розрахована на дві тисячі осіб, а курирувати її будівництво доручено помічникові Кадирова Амруді Едільгірієву.

Нагадаємо, 22 липня минулого року президент Росії Володимир Путін присвоїв Кадирову звання генерал-майора.