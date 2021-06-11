Nike выпустила кроссовки с ошибкой в собственном логотипе (фото)

Известный спортивный бренд допустил ошибку, выпустив обувь в честь греческой богини победы Ники.

Известный спортивный бренд Nike (США) высмеяли в соцсетях за надпись, сделанную на новых кроссовках.

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Как пишет Daily Мail, дизайнеры фирмы решили использовать в дизайне обуви буквы греческого алфавита, посвятив коллекцию греческой богине победы Нике.

Стилизованную модель Air Force 1 Lows изготовили из белой текстурной кожи, ее язычок украсили сетчатыми декоративными крыльями, а на его внутренней стороне разместили информацию о богине.

На пятке правого ботинка серебристой нитью вышили пальмовая ветвь, на пятке левого разместили греческие буквы, которые, по замыслу дизайнеров, должны были читаться как "Нике".

Однако в соцсетях обратили внимание на то, что в написании слова была допущена ошибка. По правилам греческого языка слово произносится как "пикс", а не "нике".

"Я в ярости, только идиот наденет кроссовки с надписью "пикс" и будет думать, что там написано "Нике". В мире живут 11 миллионов греков, посоветуйтесь хотя бы с одним", – написала в Twitter пользовательница Зои Гарднер.

[ + – ] Сообщение Зои Гарднер

Дело в том, что в греческом алфавите буква "Π" читается как "Пи", а Ε (эпсилон), как "Кс".

Ранее потребители возмутились сходством рисунка на подошве новых кроссовок Nike Air Max 270 и написанием слова "Аллах" арабской вязью, потребовали прекратить их продажи по всему миру и отозвать всю партию.

Также сообщалось, что Nike представила кроссовки, которые можно надевать без помощи рук.

Фокус сообщал, что компания Nike выпустила новую модель самозашнуровывающихся кроссовок Adapt BB, разработанных специально для баскетболистов. Причем, шнуровкой можно управлять с помощью смартфона.