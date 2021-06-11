Nike випустила кросівки з помилкою у власному логотипі (фото)

Відомий спортивний бренд допустився помилки, випустивши взуття на честь грецької богині перемоги Ніки.

Відомий спортивний бренд Nike (США) висміяли в соцмережах за напис, зроблений на нових кросівках.

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Як пише Daily Мail, дизайнери фірми вирішили використовувати в дизайні взуття букви грецького алфавіту, присвятивши колекцію грецькій богині перемоги Ніці.

Стилізовану модель Air Force 1 Lows виготовили з білої текстурної шкіри, її язичок прикрасили сітчастими декоративними крилами, а на його внутрішній стороні розмістили інформацію про богиню.

На п'яті правого черевика сріблястою ниткою вишили пальмову гілку, на п'яті лівої розмістили грецькі літери, які, за задумом дизайнерів, повинні були читатися як "Ніке".

Однак, у соцмережах звернули увагу на те, що в написанні слова була допущена помилка. За правилами грецької мови слово вимовляється як "пікс", а не "ніке".

"Я в люті, тільки ідіот одягне кросівки з написом "пікс" і буде думати, що там написано "Ніке". У світі живуть 11 мільйонів греків, порадьтеся хоча б з одним", — написала у Twitter користувачка Зої Гарднер.

[ + – ] Повідомлення Зої Гарднер

Справа в тому, що в грецькому алфавіті буква "Π" читається як "Пі", а Ε (епсілон) як "Кс".

Раніше споживачі обурилися схожістю малюнка на підошві нових кросівок Nike Air Max 270 і написанням слова "Аллах" арабською в'яззю, зажадали припинити їхній продаж по всьому світу і відкликати всю партію.

Також повідомлялося, що Nike представила кросівки, які можна одягати без допомоги рук.

Фокус повідомляв, що компанія Nike випустила нову модель кросівок, які самі шнуруються, Adapt BB, розроблених спеціально для баскетболістів. Причому, шнурівкою можна керувати за допомогою смартфона.