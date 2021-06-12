Дайвер в США выжил после того, как побывал в пасти кита

Кит захватил человека случайно: тот просто оказался на его пути во время "обеда".

В Массачусетсе (северо-восток США) 56-летний Майкл Паккард утром 11 июня ловил лобстеров в Атлантическом океане возле города Провинстаун.

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"Внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я понял, что двигаюсь, что-то проталкивает меня", – рассказал он местному изданию Cape Cod Times.

Поначалу Паккард подумал, что его проглотила белая акула. Но он не нашел зубов у напавшего на него существа, к тому же он не чувствовал каких-либо серьезных повреждений. Поэтому понял, что находится внутри кита. Дайвер начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выбросил его из пасти. Напарник Паккарда затащил его в лодку и отвез на берег, вызвав по рации спасателей и медиков.

Дайвера доставили в местную больницу. Медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.

[ + – ] Лодка Паккарда

Паккард уже на протяжении 40 лет занимается ловлей лобстеров. Он погружается и ищет их на песчаном дне. В это время его напарник наблюдает за пузырьками воздуха, поднимающимися из акваланга.

Дайвер считает, что он пробыл в пасти кита 30–40 секунд. "Я подумал, что у меня нет шансов выбраться. Мелькнула мысль, что это конец, и я умру", – говорит Майкл. Он успел подумать о своей жене и двух сыновьях 12 и 15 лет.

Эксперты рассказали, что случившееся – очень редкий случай. Горбатые киты не трогают людей. Охотясь, они широко открывают пасть, чтобы поглотить как можно больше добычи: планктона и мелкой рыбы. Вероятно, в этот момент кит случайно и захватил Паккарда.

"Исходя из того, как ситуацию описывают очевидцы, это просто случайность", – сказала Джук Роббинс, директор по изучению горбатых китов в Центре прибрежных исследований в Провинстауне. По ее словам, горбатые киты – не агрессивные животные, особенно по отношению к людям. Когда они широко открывают пасть, то просто ничего не видят перед собой, поэтому часто запутываются в рыболовных сетях.

Роббинс добавила, что пищевод у беззубых китов слишком мал, чтобы проглотить человека. Они могут взять в пасть большой объект, но затем выплюнут его. В этом их отличие от зубатых китов, таких как косатки. Для охоты горбатые киты используют не пасть, а удары хвостом.

[ + – ] Горбатый кит

Паккард рассказал, что ему не впервые посчастливилось выжить в чрезвычайной ситуации. Десять лет назад он летел над джунглями в Коста-Рике, когда произошла катастрофа самолета. Погибли оба пилота и один пассажир. В живых остались пять пассажиров, в том числе и Паккард. Они две ночи провели в джунглях, пока их не нашли спасатели. Тогда Майкл получил при падении самолета травмы верхней части тела.

Напомним, исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, как песни финвалов, китов из семейства полосатиковых, могут использоваться для создания сейсмических изображений океанической коры.

На берег Флориды в 2019 году был выброшен кит длиной 11,5 метров, теперь ученые утверждают, что он оказался совершенно новым видом.