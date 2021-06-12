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Дайвер в США выжил после того, как побывал в пасти кита

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Майкл Паккард, кит, пасть, фото
Фото: capecodtimes.com | Майкл Паккард

Кит захватил человека случайно: тот просто оказался на его пути во время "обеда".

В Массачусетсе (северо-восток США) 56-летний Майкл Паккард утром 11 июня ловил лобстеров в Атлантическом океане возле города Провинстаун. 

"Внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я понял, что двигаюсь, что-то проталкивает меня", – рассказал он местному изданию Cape Cod Times.

Поначалу Паккард подумал, что его проглотила белая акула. Но он не нашел зубов у напавшего на него существа, к тому же он не чувствовал каких-либо серьезных повреждений. Поэтому понял, что находится внутри кита. Дайвер начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выбросил его из пасти. Напарник Паккарда затащил его в лодку и отвез на берег, вызвав по рации спасателей и медиков. 

Дайвера доставили в местную больницу. Медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.

лодка, лобстеры, ловля, фото
Лодка Паккарда

Паккард уже на протяжении 40 лет занимается ловлей лобстеров. Он погружается и ищет их на песчаном дне. В это время его напарник наблюдает за пузырьками воздуха, поднимающимися из акваланга.

Дайвер считает, что он пробыл в пасти кита 30–40 секунд. "Я подумал, что у меня нет шансов выбраться. Мелькнула мысль, что это конец, и я умру", – говорит Майкл. Он успел подумать о своей жене и двух сыновьях 12 и 15 лет.

Эксперты рассказали, что случившееся – очень редкий случай. Горбатые киты не трогают людей. Охотясь, они широко открывают пасть, чтобы поглотить как можно больше добычи: планктона и мелкой рыбы. Вероятно, в этот момент кит случайно и захватил Паккарда.

"Исходя из того, как ситуацию описывают очевидцы, это просто случайность", – сказала Джук Роббинс, директор по изучению горбатых китов в Центре прибрежных исследований в Провинстауне. По ее словам, горбатые киты – не агрессивные животные, особенно по отношению к людям. Когда они широко открывают пасть, то просто ничего не видят перед собой, поэтому часто запутываются в рыболовных сетях.

Роббинс добавила, что пищевод у беззубых китов слишком мал, чтобы проглотить человека. Они могут взять в пасть большой объект, но затем выплюнут его. В этом их отличие от зубатых китов, таких как косатки. Для охоты горбатые киты используют не пасть, а удары хвостом.

горбатый кит, человек, рисунок
Горбатый кит

Паккард рассказал, что ему не впервые посчастливилось выжить в чрезвычайной ситуации. Десять лет назад он летел над джунглями в Коста-Рике, когда произошла катастрофа самолета. Погибли оба пилота и один пассажир. В живых остались пять пассажиров, в том числе и Паккард. Они две ночи провели в джунглях, пока их не нашли спасатели. Тогда Майкл получил при падении самолета травмы верхней части тела.

Напомним, исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, как песни финвалов, китов из семейства полосатиковых, могут использоваться для создания сейсмических изображений океанической коры.

На берег Флориды в 2019 году был выброшен кит длиной 11,5 метров, теперь ученые утверждают, что он оказался совершенно новым видом.