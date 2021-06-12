Дайвер в США вижив після того, як побував в пащі кита

Кіт захопив чоловіка випадково: той просто виявився на його шляху під час "обіду".

У Массачусетсі (північний схід США) 56-річний Майкл Паккард вранці 11 червня ловив лобстерів в Атлантичному океані біля міста Провінстаун.

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"Раптово я відчув величезної сили поштовх, і слідом за цим навколо стало темно. Я зрозумів, що рухаюся, щось проштовхує мене", — розповів він місцевому виданню Cape Cod Times.

Спочатку Паккард подумав, що його проковтнула біла акула. Але він не знайшов зубів у нападника, до того ж він не відчував будь-яких серйозних ушкоджень. Тому зрозумів, що знаходиться всередині кита. Дайвер почав інтенсивно рухатися, після чого кит виринув на поверхню, замотав головою і викинув його з пащі. Напарник Паккарда затягнув його до човну і відвіз на берег, викликавши по рації рятувальників і медиків.

Дайвера доставили до місцевої лікарні. Медики, не знайшовши небезпечних для життя ушкоджень, виписали його через кілька годин.

[ + – ] човен Паккарда

Паккард вже протягом 40 років займається ловом лобстерів. Він занурюється і шукає їх на піщаному дні. В цей час його напарник спостерігає за бульбашками повітря, що піднімаються з акваланга.

Дайвер вважає, що він пробув в пащі кита 30-40 секунд. "Я подумав, що у мене немає шансів вибратися. Майнула думка, що це кінець, і я помру", — говорить Майкл. Він встиг подумати про свою дружину і двох синів 12 і 15 років.

Експерти розповіли, те, що трапилося — дуже рідкісний випадок. Горбаті кити не чіпають людей. Полюючи, вони широко відкривають пащу, щоб поглинути якомога більше здобичі: планктону і дрібної риби. Ймовірно, в цей момент кит випадково і захопив Паккарда.

"Виходячи з того, як ситуацію описують очевидці, це просто випадковість", — сказала Джук Роббінс, директор з вивчення горбатих китів в Центрі прибережних досліджень в Провінстауні. За її словами, горбаті кити — неагресивні тварини, особливо по відношенню до людей. Коли вони широко відкривають пащу, то просто нічого не бачать перед собою, тому часто заплутуються в рибальських сітках.

Роббінс додала, що стравохід у беззубих китів занадто малий, щоб проковтнути людину. Вони можуть взяти в пащу великий обʼєкт, але потім виплюнуть його. У цьому їхня відмінність від зубастих китів, таких як косатки. Для полювання горбаті кити використовують не зуби, а удари хвостом.

[ + – ] Горбатий кит

Паккард розповів, що йому не вперше пощастило вижити у надзвичайній ситуації. Десять років тому він летів над джунглями в Коста-Ріці, коли сталася катастрофа літака. Загинули обидва пілоти і один пасажир. У живих залишилися пʼять пасажирів, в тому числі і Паккард. Вони дві ночі провели в джунглях, поки їх не знайшли рятувальники. Тоді Майкл отримав при падінні літака травми верхньої частини тіла.

Нагадаємо, дослідження, опубліковане в журналі Science, показує, як пісні фінвалів, китів з сімейства смугачеві, можуть використовуватися для створення сейсмічних зображень океанічної кори.

На берег Флориди у 2019 році був викинутий кит довжиною 11,5 метрів, тепер вчені стверджують, що він виявився абсолютно новим видом.