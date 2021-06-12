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Дайвер в США вижив після того, як побував в пащі кита

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Майкл Паккард, кит, пащу, фото
Фото: capecodtimes.com | Майкл Паккард

Кіт захопив чоловіка випадково: той просто виявився на його шляху під час "обіду".

У Массачусетсі (північний схід США) 56-річний Майкл Паккард вранці 11 червня ловив лобстерів в Атлантичному океані біля міста Провінстаун.

"Раптово я відчув величезної сили поштовх, і слідом за цим навколо стало темно. Я зрозумів, що рухаюся, щось проштовхує мене", — розповів він місцевому виданню Cape Cod Times.

Спочатку Паккард подумав, що його проковтнула біла акула. Але він не знайшов зубів у нападника, до того ж він не відчував будь-яких серйозних ушкоджень. Тому зрозумів, що знаходиться всередині кита. Дайвер почав інтенсивно рухатися, після чого кит виринув на поверхню, замотав головою і викинув його з пащі. Напарник Паккарда затягнув його до човну і відвіз на берег, викликавши по рації рятувальників і медиків.

Дайвера доставили до місцевої лікарні. Медики, не знайшовши небезпечних для життя ушкоджень, виписали його через кілька годин.

човен, лобстери, ловля, фото
човен Паккарда

Паккард вже протягом 40 років займається ловом лобстерів. Він занурюється і шукає їх на піщаному дні. В цей час його напарник спостерігає за бульбашками повітря, що піднімаються з акваланга.

Дайвер вважає, що він пробув в пащі кита 30-40 секунд. "Я подумав, що у мене немає шансів вибратися. Майнула думка, що це кінець, і я помру", — говорить Майкл. Він встиг подумати про свою дружину і двох синів 12 і 15 років.

Експерти розповіли, те, що трапилося — дуже рідкісний випадок. Горбаті кити не чіпають людей. Полюючи, вони широко відкривають пащу, щоб поглинути якомога більше здобичі: планктону і дрібної риби. Ймовірно, в цей момент кит випадково і захопив Паккарда.

"Виходячи з того, як ситуацію описують очевидці, це просто випадковість", — сказала Джук Роббінс, директор з вивчення горбатих китів в Центрі прибережних досліджень в Провінстауні. За її словами, горбаті кити — неагресивні тварини, особливо по відношенню до людей. Коли вони широко відкривають пащу, то просто нічого не бачать перед собою, тому часто заплутуються в рибальських сітках.

Роббінс додала, що стравохід у беззубих китів занадто малий, щоб проковтнути людину. Вони можуть взяти в пащу великий обʼєкт, але потім виплюнуть його. У цьому їхня відмінність від зубастих китів, таких як косатки. Для полювання горбаті кити використовують не зуби, а удари хвостом.

горбатий кит, людина, малюнок
Горбатий кит

Паккард розповів, що йому не вперше пощастило вижити у надзвичайній ситуації. Десять років тому він летів над джунглями в Коста-Ріці, коли сталася катастрофа літака. Загинули обидва пілоти і один пасажир. У живих залишилися пʼять пасажирів, в тому числі і Паккард. Вони дві ночі провели в джунглях, поки їх не знайшли рятувальники. Тоді Майкл отримав при падінні літака травми верхньої частини тіла.

Нагадаємо, дослідження, опубліковане в журналі Science, показує, як пісні фінвалів, китів з сімейства смугачеві, можуть використовуватися для створення сейсмічних зображень океанічної кори.

На берег Флориди у 2019 році був викинутий кит довжиною 11,5 метрів, тепер вчені стверджують, що він виявився абсолютно новим видом.