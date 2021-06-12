Знаменитые слоны-беглецы из Китая продолжают свой путь, разоряя местных жителей (видео)

Знаменитые слоны снова в движении, направляясь на юго-запад, в то время как самец, вырвавшийся из стада, все еще держит дистанцию.

Напоминаем, что 16 слонов вырвались из заповедника Сишуанбаньна Дай в Китае и отправились на прогулку, которая продолжается до сих пор.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Группа слонов покинула заповедник на юго-западе провинции Юньнань и прошла путь в 500 километров на север к окраинам столицы провинции городу Куньмин, сообщает apnews.com

Попытки вернуть их не увенчались успехом, и тогда правительство решило просто наблюдать за ситуацией.

По данным китайских СМИ, по состоянию на субботу слоны были замечены в поселке Шицзе в городе Юйси, более чем в 8 км к юго-западу от окраин города Куньмин, в который они прибыли на прошлой неделе. Одинокий самец находился в 16 километрах от стада, все еще на окраине Куньмина.

Направление их путешествия может быть хорошим знаком, поскольку власти надеются вернуть слонов обратно в их первоначальный дом в автономной префектуре Сишуанбаньна Дай к юго-западу от Куньмина.

Власти пытаются сохранять дистанцию ​​между слонами и местными жителями, блокируя дороги, идущие в деревни и пытаясь заманить животных подальше с помощью пищи. Несмотря на это, стадо из 15 слонов совершало набеги на фермы, прогуливалось по городским улицам и искало еду в деревнях.

Все животные здоровы, и никто из местных жителей не пострадал при столкновении с ними. Должностные лица издали строгий приказ не смотреть на них и не пытаться отогнать их с помощью петард или других средств.

Около 300 диких слонов в Китае пользуются наивысшим уровнем защиты, наравне с неофициальным талисманом страны — пандой.

Тем не менее, власти предпринимают дополнительные меры предосторожности из-за постоянных дождей в этом районе и толпы зевак, ожидаемых во время фестиваля лодок-драконов в понедельник.

Для наблюдения за перемещениями слонов и защиты местных жителей были задействованы дополнительные аварийные службы, автомобили и дроны. В пятницу животным разложили около 2,5 тонн корма.

Остается неясным, почему слоны отправились в путь, хотя Эван Сан, менеджер кампании по защите дикой природы в World Animal Protection, говорит, что среди возможных причин могут біть отсутствие пищи, рост популяции слонов и, что наиболее важно, потеря среды обитания.