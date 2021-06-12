Знамениті слони-втікачі з Китаю продовжують свій шлях, дошкуляючи місцевим жителям (відео)

Знамениті слони знову в русі, прямуючи на південний захід, в той час як самець, що вирвався зі стада, все ще тримає дистанцію.

Нагадуємо, що 16 слонів вирвалися із заповідника Сишуанбаньна Дай в Китаї і вирушили на прогулянку, яка триває досі.

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Група слонів покинула заповідник на південному заході провінції Юньнань і пройшла шлях в 500 кілометрів на північ до околиць столиці провінції міста Куньмін, повідомляє apnews.com

Спроби повернути їх не увінчалися успіхом, і тоді уряд вирішив просто спостерігати за ситуацією.

За даними китайських ЗМІ, станом на суботу слони були помічені в селищі Шицзи в місті Юйси, більш ніж в 8 км на північний захід від околиць міста Куньмін, в який вони прибули минулого тижня. Самотній самець перебував в 16 кілометрах від стада, все ще на околиці Куньмина.

Напрямок їх подорожі може бути хорошим знаком, оскільки влада сподівається повернути слонів назад в їх первинний будинок в автономній префектурі Сишуанбаньна Дай на північний захід від Куньмін.

Влада намагається зберігати дистанцію між слонами і місцевими жителями, блокуючи дороги, що йдуть в села і намагаючись заманити тварин подалі за допомогою їжі. Незважаючи на це, стадо з 15 слонів здійснювало набіги на ферми, прогулювалися по міських вулицях і шукало їжу в селах.

Всі тварини здорові, і ніхто з місцевих жителів не постраждав при зіткненні з ними. Посадові особи видали строгий наказ не дивитися на них і не намагатися відігнати їх за допомогою петард або інших засобів.

Близько 300 диких слонів в Китаї користуються найвищим рівнем захисту, нарівні з неофіційним талісманом країни — пандою.

Проте, влада вживає додаткових заходів безпеки через постійні дощі в цьому районі і натовпи роззяв, очікуваних під час фестивалю човнів-драконів в понеділок.

Для спостереження за переміщеннями слонів і захисту місцевих жителів були задіяні додаткові аварійні служби, автомобілі і дрони. У п'ятницю тваринам розклали близько 2,5 тонн корму.

Залишається неясним, чому слони вирушили в дорогу, хоча Еван Сан, менеджер кампанії по захисту дикої природи в World Animal Protection, каже, що серед можливих причин можуть біть відсутність їжі, зростання популяції слонів і, що найбільш важливо, втрата середовища проживання.