"Есть четыре гипотезы": глава ВОЗ не исключает утечку коронавируса из лаборатории

Чиновник обвинил Китай в недостаточной прозрачности в ходе расследования. Власти страны призвали к содействию из уважения к жертвам вируса.

Глава Всемирной организации здоровья Тедрос Гебрейесус заявил, что они рассматривают все варианты происхождения коронавируса, в том числе утечку из китайской лаборатории. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Independent.

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На саммите Большой семерки обсуждался вопрос пандемии коронавируса. По словам Гебрейесуса, Китай не в полной мере участвовал на начальном этапе расследования и не обеспечил полноценной прозрачности работе ВОЗ.

Глава ВОЗ призывает китайское правительство повысить прозрачность из уважения к жертвам вируса.

"Первая фаза исследования происхождения не была окончательной. Есть четыре гипотезы, но не окончательные. Я считаю, что все четыре гипотезы должны быть открыты. И нам нужно перейти ко второму этапу, чтобы действительно узнать истоки. Я надеюсь, что на втором этапе сотрудничество и прозрачность будет лучше, чтобы мы могли проникнуть в корень происхождения коронавируса", — заявил Тедрос Гебрейесус.

Напомним, первоначально в ВОЗ заявляли, что коронавирус действительно происходит от летучих мышей, но он вытек не из лаборатории. По данным Wall Street Journal, последовательность геномов коронавируса указывает на его искусственность.

А двое исследователей пришли к выводу, что вирус был создан в лаборатории города Ухань в КНР.