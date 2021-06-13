"Є чотири гіпотези": очільник ВОЗ не виключає витік коронавірусу з лабораторії

Чиновник звинуватив Китай в недостатній прозорості в ході розслідування. Влада країни закликала до сприяння з поваги до жертв вірусу.

Глава Всесвітньої організації здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що вони розглядають всі варіанти походження коронавірусу, в тому числі витік з китайської лабораторії. Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє Independent.

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На саміті Великої сімки обговорювалося питання пандемії коронавірусу. За словами Гебрейесуса, Китай не повною мірою брав участь на початковому етапі розслідування і не забезпечив повноцінної прозорості роботі ВООЗ.

Глава ВООЗ закликає китайський уряд підвищити прозорість з поваги до жертв вірусу.

"Перша фаза дослідження походження була не остаточною. Є чотири гіпотези, але не остаточні. Я вважаю, що всі чотири гіпотези повинні бути відкриті. І нам потрібно перейти до другого етапу, щоб дійсно дізнатися джерела. Я сподіваюся, що на другому етапі співпраця і прозорість буде краще, щоб ми могли проникнути в корінь походження коронавірусу ", — заявив Тедрос Гебрейесус.

Нагадаємо, спочатку в ВООЗ заявляли, що коронавірус дійсно походить від кажанів, але він витік не з лабораторії. За даними Wall Street Journal, послідовність геномів коронавірусу вказує на його штучність.

А двоє дослідників прийшли до висновку, що вірус був створений в лабораторії міста Ухань в КНР.