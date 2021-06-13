"Є чотири гіпотези": очільник ВОЗ не виключає витік коронавірусу з лабораторії
Чиновник звинуватив Китай в недостатній прозорості в ході розслідування. Влада країни закликала до сприяння з поваги до жертв вірусу.
Глава Всесвітньої організації здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що вони розглядають всі варіанти походження коронавірусу, в тому числі витік з китайської лабораторії. Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє Independent.
На саміті Великої сімки обговорювалося питання пандемії коронавірусу. За словами Гебрейесуса, Китай не повною мірою брав участь на початковому етапі розслідування і не забезпечив повноцінної прозорості роботі ВООЗ.
Глава ВООЗ закликає китайський уряд підвищити прозорість з поваги до жертв вірусу.
"Перша фаза дослідження походження була не остаточною. Є чотири гіпотези, але не остаточні. Я вважаю, що всі чотири гіпотези повинні бути відкриті. І нам потрібно перейти до другого етапу, щоб дійсно дізнатися джерела. Я сподіваюся, що на другому етапі співпраця і прозорість буде краще, щоб ми могли проникнути в корінь походження коронавірусу ", — заявив Тедрос Гебрейесус.
Нагадаємо, спочатку в ВООЗ заявляли, що коронавірус дійсно походить від кажанів, але він витік не з лабораторії. За даними Wall Street Journal, послідовність геномів коронавірусу вказує на його штучність.
А двоє дослідників прийшли до висновку, що вірус був створений в лабораторії міста Ухань в КНР.