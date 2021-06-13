"Впервые в истории": в Израиле будет новое правительство с левыми, правыми и исламистами

Для завершения 12-летней "гегемонии Нетаньяху", новым премьером станет ультраправый Нафтали Беннет от партии "Ямина".

В Израиле коалиция из правых, центристов, левых и исламистов формирует правительство. На данный момент известны большинство министерских портфелей. Об этом сообщает Times of Israel.

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Для завершения правления Биньямина Нетаньяху нужно, чтобы члены новой коалиции проголосовали за формирование правительства 61 голосами из 120.

Новым премьер-министром, как сообщают в издании, станет лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет, а через два года его заменит центрист Яир Лапид. Нетаньяху же станет главой оппозиции, который перед этим 12 лет правил страной.

Сообщается, что новое правительство станет первым в истории Израиля, когда арабская израильская партия сыграла ключевую роль в формировании правительства. Предложенное правительство Лапида-Беннета поддерживают 8 из 13 партий Кнессета. В коалицию вошли следующие партии:

"Еш Атид" (центристы), лидер — Яир Лапид.

"Ямина" (правые), лидер — Нафтали Беннет.

"Кахоль Лаван" (центристы), лидер — Бенни Ганц.

"Исраэль Бейтену" (правые), лидер — Авигдор Либерман;

"Израильская партия труда" (левые), лидер — Мейрав Михаэли;

"Новая надежда" (правые), лидер — Гидеон Саар;

"Мерец" (левые), лидер — Ницан Горовиц;

РААМ (исламисты), лидер — Мансур Аббас.

Отметим, что для партии левых это впервые за последние 40 лет, когда они возвращаются ко власти (за исключением короткого периода в 1990-х годах). При этом именно они были у истоков создания Израиля.

Напомним, в начале июня оппозиция собрала большинство голосов для отставки с должности премьера Нетаньяху.