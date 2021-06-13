"Впервые в истории": в Израиле будет новое правительство с левыми, правыми и исламистами
Для завершения 12-летней "гегемонии Нетаньяху", новым премьером станет ультраправый Нафтали Беннет от партии "Ямина".
В Израиле коалиция из правых, центристов, левых и исламистов формирует правительство. На данный момент известны большинство министерских портфелей. Об этом сообщает Times of Israel.
Для завершения правления Биньямина Нетаньяху нужно, чтобы члены новой коалиции проголосовали за формирование правительства 61 голосами из 120.
Новым премьер-министром, как сообщают в издании, станет лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет, а через два года его заменит центрист Яир Лапид. Нетаньяху же станет главой оппозиции, который перед этим 12 лет правил страной.
Сообщается, что новое правительство станет первым в истории Израиля, когда арабская израильская партия сыграла ключевую роль в формировании правительства. Предложенное правительство Лапида-Беннета поддерживают 8 из 13 партий Кнессета. В коалицию вошли следующие партии:
- "Еш Атид" (центристы), лидер — Яир Лапид.
- "Ямина" (правые), лидер — Нафтали Беннет.
- "Кахоль Лаван" (центристы), лидер — Бенни Ганц.
- "Исраэль Бейтену" (правые), лидер — Авигдор Либерман;
- "Израильская партия труда" (левые), лидер — Мейрав Михаэли;
- "Новая надежда" (правые), лидер — Гидеон Саар;
- "Мерец" (левые), лидер — Ницан Горовиц;
- РААМ (исламисты), лидер — Мансур Аббас.
Отметим, что для партии левых это впервые за последние 40 лет, когда они возвращаются ко власти (за исключением короткого периода в 1990-х годах). При этом именно они были у истоков создания Израиля.
Напомним, в начале июня оппозиция собрала большинство голосов для отставки с должности премьера Нетаньяху.