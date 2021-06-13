"Вперше в історії": в Ізраїлі буде новий уряд з лівими, правими та ісламістами

Для завершення 12-річної "гегемонії Нетаньяху", новим прем'єром стане ультраправий Нафталі Беннет від партії "Яміна".

В Ізраїлі коаліція з правих, центристів, лівих та ісламістів формує уряд. На даний момент відомі більшість міністерських портфелів. Про це повідомляє Times of Israel.

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Для завершення правління Біньяміна Нетаньяху потрібно, щоб члени нової коаліції проголосували за формування уряду 61 голосами з 120.

Новим прем'єр-міністром, як повідомляють у виданні, стане лідер правої партії "Яміна" Нафталі Беннет, а через два роки його замінить центрист Яір Лапід. Нетаньяху ж стане очолить опозицію, який перед цим 12 років правив країною.

Повідомляється, що новий уряд стане першим в історії Ізраїлю, коли арабська ізраїльська партія зіграла ключову роль у формуванні уряду. Запропоноване уряд Лапіда-Беннета підтримують 8 з 13 партій Кнесету. До коаліції увійшли такі партії:

"Єш атід" (центристи), лідер — Яір Лапід.

"Яміна" (праві), лідер — Нафталі Беннет.

"Кахоль Лаван" (центристи), лідер — Бенні Ганц.

"Ісраель Бейтену" (праві), лідер — Авігдор Ліберман;

"Ізраїльська партія праці" (ліві), лідер — Мейрав Міхаелі;

"Нова надія" (праві), лідер — Гідеон Саар;

"Мерец" (ліві), лідер — Ніцан Горовіц;

Раамією (ісламісти), лідер — Мансур Аббас.

Відзначимо, що для партії лівих це вперше за останні 40 років, коли вони повертаються до влади (за винятком короткого періоду в 1990-х роках). При цьому саме вони були біля витоків створення Ізраїлю.

Нагадаємо, на початку червня опозиція зібрала більшість голосів для відставки з посади прем'єра Нетаньяху.