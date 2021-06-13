"Вперше в історії": в Ізраїлі буде новий уряд з лівими, правими та ісламістами
Для завершення 12-річної "гегемонії Нетаньяху", новим прем'єром стане ультраправий Нафталі Беннет від партії "Яміна".
В Ізраїлі коаліція з правих, центристів, лівих та ісламістів формує уряд. На даний момент відомі більшість міністерських портфелів. Про це повідомляє Times of Israel.
Для завершення правління Біньяміна Нетаньяху потрібно, щоб члени нової коаліції проголосували за формування уряду 61 голосами з 120.
Новим прем'єр-міністром, як повідомляють у виданні, стане лідер правої партії "Яміна" Нафталі Беннет, а через два роки його замінить центрист Яір Лапід. Нетаньяху ж стане очолить опозицію, який перед цим 12 років правив країною.
Повідомляється, що новий уряд стане першим в історії Ізраїлю, коли арабська ізраїльська партія зіграла ключову роль у формуванні уряду. Запропоноване уряд Лапіда-Беннета підтримують 8 з 13 партій Кнесету. До коаліції увійшли такі партії:
- "Єш атід" (центристи), лідер — Яір Лапід.
- "Яміна" (праві), лідер — Нафталі Беннет.
- "Кахоль Лаван" (центристи), лідер — Бенні Ганц.
- "Ісраель Бейтену" (праві), лідер — Авігдор Ліберман;
- "Ізраїльська партія праці" (ліві), лідер — Мейрав Міхаелі;
- "Нова надія" (праві), лідер — Гідеон Саар;
- "Мерец" (ліві), лідер — Ніцан Горовіц;
- Раамією (ісламісти), лідер — Мансур Аббас.
Відзначимо, що для партії лівих це вперше за останні 40 років, коли вони повертаються до влади (за винятком короткого періоду в 1990-х роках). При цьому саме вони були біля витоків створення Ізраїлю.
Нагадаємо, на початку червня опозиція зібрала більшість голосів для відставки з посади прем'єра Нетаньяху.