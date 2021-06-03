Оппозиция в Израиле собрала большинство голосов для отставки с должности премьера Нетаньяху

На текущий момент у союзников есть 62 голоса при необходимом для формирования нового правительства количестве в 61 голос, однако Нетаньяху еще может развалить коалицию.

В Израиле восемь оппозиционных парламентских партий договорились о создании правительства без действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, занимавшего эту должность 12 лет. Об этом рассказывают издания ВВС и Times of Israel.

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Коалицию удалось собрать Яиру Лапиду, главе центристской политсилы "Еш Атид", которая по итогам последних парламентских выборов оказалась на втором месте по количеству полученных мандатов. Он уже сообщил президенту Израиля Реувену Ривлину, что объединение будет формировать "правительство перемен".

"Я обещаю, что это правительство будет работать на благо всех израильских граждан, тех, кто голосовал за него, и тех, кто этого не сделал. Оно будет уважать своих оппонентов и сделает все, что в его силах, чтобы объединить и соединить все части израильского общества", — подчеркнул Лапид.

К коалиции присоединились следующие партии:

"Еш Атид" (центристы), лидер — Яир Лапид;

"Ямина" (правые), лидер — Нафтали Бенет;

"Кахоль Лаван" (центристы), лидер — Бенни Ганц;

"Исраэль Бейтену" (правоцентристы), лидер — Авигдор Либерман;

"Израильская партия труда" (социал-демократы), лидер — Мейрав Михаэли;

"Новая надежда" (правоцентристы и правые), лидер — Гидеон Саар;

"Мерец" (левые, социал-демократы), лидер — Ницан Горовиц;

РААМ (исламисты), лидер — Мансур Аббас.

ВВС отмечает, что между представителями этих политсил "мало общего, кроме их желания сместить Нетаньяху".

Впрочем, перед новое правительство еще необходимо будет одобрить голосованием в парламенте Израиля, Кнессете. По информации СМИ, ближайшее заседание законодательного органа страны состоится не ранее понедельника, 7 июня.

В этот день спикеру парламента официально объявят о необходимости назначить голосование по вопросу нового правительства и тот в течение недели должен будет запланировать соответствующее голосование.

Times of Israel пишет, что, предположительно, вопрос формирование нового правительства в Кнессете рассмотрят не ранее, чем 14 дней, что дает Нетаньяху 12 дней для попыток отговорить союзников Лапида создавать новое правительство и развалить объединение.

Отмечается, что если коалиция не даст 61 голос в 120-местном Кнессете во время рассмотрения этого вопроса (на текущий момент у союзников есть 62 голоса) в Израиле могут состояться пятые за два года парламентские выборы.

Ранее Фокус сообщал, что до 5 мая возможность сформировать правительство была у партии Нетаньяху "Ликуд", получившей наибольшее количество мест в Кнессете во время последних выборов. Впрочем, у политсилы нынешнего премьера страны не получилось сформировать коалицию, потому это право было передано Лапиду.

Напомним, согласно предварительной договоренности, если у союзников получится создать новое правительство, то первые два года премьером Израиля будет ультраправый политик и лидер партии "Ямина" Бенет, после чего он уступит эту должность самому Лапиду.

Отметим, с 10 мая по 21 мая между официальным Израилем и Сектором Газа, который контролируют боевики ХАМАС, длился очередной виток вооруженного конфликта. В ходе противостояния погибли по меньшей мере 250 палестинцев. Израиль же сообщал о 12 погибших.