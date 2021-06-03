Опозиція в Ізраїлі зібрала більшість голосів для відставки з посади прем'єра Нетаньягу

Зараз у союзників є 62 голоси при необхідній для формування нового уряду кількості в 61 голос, проте Нетаньягу ще може розвалити коаліцію.

В Ізраїлі вісім опозиційних парламентських партій домовилися про створення уряду без чинного премʼєр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу, який обіймав цю посаду 12 років. Про це розповідають видання ВВС і Times of Israel.

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Коаліцію вдалося зібрати Яіру Лапіду, главі центристської політсили "Єш Атід", яка за підсумками останніх парламентських виборів опинилася на другому місці за кількістю отриманих мандатів. Він уже повідомив президенту Ізраїлю Реувену Рівліну, що обʼєднання буде формувати "уряд змін".

"Я обіцяю, що цей уряд буде працювати на благо всіх ізраїльських громадян, тих, хто голосував за нього, і тих, хто цього не зробив. Він буде поважати своїх опонентів і зробить все, що в його силах, щоб обʼєднати і зʼєднати всі частини ізраїльського суспільства", — підкреслив Лапід.

До коаліції приєдналися такі партії:

"Єш Атід" (центристи), лідер — Яір Лапід;

"Яміна" (праві), лідер — Нафталі Бенет;

"Кахоль Лаван" (центристи), лідер — Бенні Ганц;

"Ісраель Бейтену" (правоцентристи), лідер — Авігдор Ліберман;

"Ізраїльська партія праці" (соціал-демократи), лідер — Мейрав Міхаелі;

"Нова надія" (правоцентристи і праві), лідер — Гідеон Саар;

"Мерец" (ліві, соціал-демократи), лідер — Ніцан Горовіц;

РААМ (ісламісти), лідер — Мансур Аббас.

ВВС зазначає, що між представниками цих політсил "мало спільного, крім їх бажання змістити Нетаньягу".

Втім, новий уряд ще необхідно буде схвалити голосуванням в парламенті Ізраїлю, Кнесеті. За інформацією ЗМІ, найближче засідання законодавчого органу країни відбудеться не раніше понеділка, 7 червня.

У цей день спікеру парламенту офіційно оголосять про необхідність призначити голосування щодо питання нового уряду і той протягом тижня повинен буде запланувати відповідне голосування.

Times of Israel пише, що, імовірно, питання формування нового уряду в Кнесеті розглянуть не раніше, ніж 14 днів, що дає Нетаньяху 12 днів для спроб відмовити союзників Лапіда створювати новий уряд і розвалити обʼєднання.

Зазначається, що якщо коаліція не дасть 61 голос у 120-місцевому Кнесеті під час розгляду цього питання (зараз у союзників є 62 голоси) в Ізраїлі можуть відбутися пʼяті за два роки парламентські вибори.

Раніше Фокус повідомляв, що до 5 травня можливість сформувати уряд була у партії Нетаньягу "Лікуд", що отримала найбільшу кількість місць в Кнесеті під час останніх виборів. Втім, у політсили нинішнього премʼєра країни не вийшло сформувати коаліцію, тому це право було передано Лапіду.

Нагадаємо, згідно з попередньою домовленістю, якщо у союзників вийде створити новий уряд, то перші два роки премʼєром Ізраїлю буде ультраправий політик і лідер партії "Яміна" Бенет, після чого він поступиться цією посадою самому Лапіду.

Зазначимо, з 10 травня по 21 травня між офіційним Ізраїлем і Сектором Газа, який контролюють бойовики ХАМАС, тривав черговий виток конфлікту. Під час протистояння загинули щонайменше 250 палестинців. Ізраїль же повідомляв про 12 загиблих.