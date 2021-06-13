В Пакистане отказавшихся от вакцинации граждан лишат мобильной связи

Власти пошли на столь жесткие меры из-за замедления вакцинации. Оно началось после распространения слухов о побочных эффектах от прививок.

Руководство провинции Пенджаб в Пакистане анонсировало блокировку мобильных телефонов людей, которые будут отказываться делать прививки от коронавируса, а в провинции Синд не будут выплачивать зарплату госслужащим, которые отказались от прививки. Об этом сообщает The Hindu.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Власти утверждают, что эти меры стали "последним шагом по наказанию непривитых в стране, где вакцинация была сделана только части населения".

"Сначала это было всего лишь предложение, но люди все не решались пройти вакцинацию, поэтому решение было принято", – заявил спикер департамента медико-санитарной помощи Пенджаба Хаммад Раза.

Вскоре государственное агентство связи будет решать, как на практике отключить от связи непривитых граждан.

Следует отметить, что изначально население Пакистана вакцинировалось довольно активно. Однако процесс замедлился после появления слухов о том, что прививка вызывает бесплодие или смерть в течение двух лет. За второй дозой вакцины не пришли около 300 тысяч человек.

При этом пакистанцы пока не выходят на акции протеста против принудительной вакцинации.

Власти же, помимо "кнута", решили использовать и "пряник", заявив, что вакцинированные смогут без ограничений посещать "кинотеатры, праздничные залы и святыни".

Ранее сообщалось, что в Киеве на базе Международного выставочного центра (МВЦ), который находится недалеко от станции метро "Левобережная", открылся центр вакцинации от COVID-19.

Отметим, вакцину от коронавируса в МВЦ возле станции метро "Левобережная" можно получить совершенно бесплатно. Прививки предоставляются Минздравом Украины. С 29 мая подобный центр вакцинации открылся и на стадионе "Арена Львов".